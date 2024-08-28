Ряд группировок и пропускной режим - что предпринимает Минск, чтобы усилить госграницу

Открытая враждебная риторика НАТО близ белорусских границ заставляет быть постоянно в полной боевой готовности. Ведь уже не секрет, что белорусскую территорию изучают как будущий театр военных действий. Что предпринимает Минск, чтобы будущее оставалось мирным, - в проекте "Диспозиция".

Балтика рычит на всю округу - в Эстонии в конце августа решили провести учения. Да не просто учения, а маневры, которые только и остается назвать "Яростный волк", иначе и не окрестить. Литва, конечно, не могла не ответить на лингвистический вызов соседей и челленджем запустила учение под названием "Большой орел". Забуксовала, правда, Рига. Думается, что в Латвии стоят перед непростым выбором - назвать свои учения "Петля суровой анаконды" или что-то вроде "Броска кобры" накреативить. В общем, пока что готовятся ошеломить либо полагают, что хватит на Беларусь яростного волка и большого орла. И те сумеют вынудить белорусов к бегству, заставят армию покаяться и дрогнуть. Тем более что даже воинственной фантазии у белорусских командиров нет, проводят какие-то безымянные учения. Да еще и неизвестно где. Сейчас вот подались в Прикаспийскую низменность. Ну, постреляют там из С-400, ТОР-М2, Су-30 запустят, так что там те С-400, ТОР-М2 да Су-30, если маневры никак не называются - пустяк один. В СМИ даже стыдно написать.

Но все не так комично, когда понимаешь, что та же Литва в контексте учений - просто территория НАТО. Под Вильнюсом в ходе упомянутой тренировки "Большой орел" задействована 21-я немецкая бригада быстрого реагирования, по суше и по морю передислоцируется более 650 единиц техники. Однако самое интересное - заявленная цель действа. А именно - определить время на переброску сил бундесвера для защиты Литвы с востока - от Беларуси то есть.

Своеобразно же - наращивать у белорусских рубежей ударную группировку, а заявлять, что надо выяснить, сколько потребуется дней, чтобы сделать ее еще более мощной, но для защиты. Одна Беларусь сегодня не оригинальна. Украина запустила через нашу территорию беспилотники - так надо было, наверное, цветочками им с земли помахать, а Минск вместо этого зачем-то сбил аппараты, недружественно возмутился, решил усилить охрану границы. И все сделал ровно так, как обозначил Главнокомандующий Беларуси Александр Лукашенко.

Мы на систематической основе отслеживаем и анализируем обстановку, это докладывается Главнокомандующему. Президентом принято решение организовать охрану государственной границы на южном операционном направлении, создан ряд группировок, которые вышли на различные оперативные направления. Наши средства разведки видят все созданные группировки на территории сопредельного государства. Мы знаем об их намерениях, но тем не менее мы готовы в случае необходимости адекватно отреагировать. "Мы заняли исходные позиции согласно распоряжению. Сейчас приступили к обороне районов. Тут уже отдельные элементы - обучать командира, как окапываться и занимать районы. Это тоже дает свои результаты, поэтому мы этим планово занимаемся и готовимся к выполнению задач, которые были поставлены", - объяснил командующий силами специальных операций ВС Беларуси Вадим Денисенко. Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь





Военные у ленточки обладают широким спектром боевой техники. Однако ключевым оружием остается осознание того, что за спиной - родная земля. И лучше бы она и дальше укрывалась мирным небом. Именно эта цель мотивирует солдат и офицеров.

На данный момент выполняю задачу на КПП, совершаем пропускной режим, смотрим, чтобы не проехали посторонние лица. И на случай нападения мы можем отразить атаку. Главнокомандующий сказал, что в случае нападения ответ будет жесткий, и мы готовы выполнить этот приказ. Военнослужащий механизированной бригады

В последнее время обращает на себя внимание еще тот факт, что в нашем регионе представители НАТО не просто ведут стандартную разведку. Все чаще они совершают полеты на боевых самолетах для исследования физико-географических условий местности. Это называется изучение театра военных действий, причем изучение на практике.