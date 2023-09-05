Ряд контрактов и меморандумов о сотрудничестве подписали на полях I Белорусско-узбекского женского бизнес-форума

Ряд контрактов и меморандумов о сотрудничестве сегодня подписали на полях Белорусско-узбекского женского бизнес-форума. Он проходит впервые. В программе - знакомство с нашим промышленным потенциалом, с последними разработками в сфере медицины, науки, образования, культуры и туризма.

И это все сегодня! Работали локально. Корреспондент АТН Дарья Рачко расскажет подробнее.

Беларусь поставит лекарственные средства Узбекистану - стороны сегодня подписали контракт. В портфеле таких документов 7, еще одна дорожная карта и меморандумы о сотрудничестве. И речь только о медицине.

Второй день Белорусско-узбекского женского бизнес-форума. Работали сегодня по секциям.

Инновации, подготовка кадров и развитие фармацевтики - делились не только своим опытом (а белорусам есть что предложить). Успехи в лечении онкозаболеваний, особенно у детей (из последнего - CAR-T-клеточная терапия). Ведущие научно-практические центры (в Узбекистане это направление только развивается) и наработанный опыт с кадрами - в наших медуниверситетах обучаются 13 узбекских студентов. Но и это еще не предел.

Подписание соглашения позволяет расширить и научное сотрудничество, и многопрофильное обучение не только студентов в качестве базового медицинского образования, но и подготовка в аспирантуре, и самое важное - в магистратуре, что дает диплом качественно иного уровня, который признается во всех странах, в том числе и в странах Европы, странах Азии. Алексей Чуканов, ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета

Кадры решают все. И какими бы не были новые технологии и сколько бы мы денег не вложили в оборудование, которому нет аналогов, людей необходимо обучить. И касается это не только сферы медицины.

Страны планируют создать совместное предприятие по выделке мехового сырья. Располагаться оно будет в Узбекистане под контролем белорусов.

Переработка овчины, каракульчи и все, что связано с меховой темой, - это для нас достаточно интересный проект, так как данного вида продукции в Республике Беларусь не выпускается. Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром"

Нам есть чему поучиться у дизайн-центра камвольной фабрики Беларуси - это производство женской одежды, производство костюмов. Наш, узбекистанский дизайн-центр работает больше в сфере продвижения дизайн-услуг по Узбекистану. Камола Гулямова, советник по гендерному равенству и развитию дизайна ассоциации "Узтекстильпром" (Узбекистан)

Из узбекской пряжи мерч Первого! В белорусской "Столице" сегодня знакомились с отечественной продукцией - на вкус и цвет.

По улицам Ташкента будет колесить наша автомобильная техника. Сегодня подписали контракт с МАЗом на сумму более чем в миллион долларов. В том числе в Узбекистане заинтересованы в металлообрабатывающем оборудовании - доступно и по цене, и по качеству.

Мы хотим именно здесь закупить металлообрабатывающее оборудование. Почему выбираем именно белорусские предприятия? Потому что качество проверено временем. Умида Рахманова, гендиректор компании Miss Lighting (Узбекистан)

Объединиться и работать сообща не только на уровне парламентов, но и на уровне неправительственных организаций (речь о женских, молодежных структурах). В Совете Республики сегодня подписали меморандум о сотрудничестве.

Обмен опытом в сфере законотворчества. Пример подтвержден успешной реализацией договоренностей, регулирующих ключевые отрасли жизни: экономику, внешнюю торговлю, образование. И особый интерес, конечно, представляет совершенствование законодательной сферы, поддержка IT-технологий. Равшанбек Алимов, председатель комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана