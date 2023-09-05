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Ряд контрактов и меморандумов о сотрудничестве подписали на полях I Белорусско-узбекского женского бизнес-форума
Ряд контрактов и меморандумов о сотрудничестве сегодня подписали на полях Белорусско-узбекского женского бизнес-форума. Он проходит впервые. В программе - знакомство с нашим промышленным потенциалом, с последними разработками в сфере медицины, науки, образования, культуры и туризма.
И это все сегодня! Работали локально. Корреспондент АТН Дарья Рачко расскажет подробнее.
Беларусь поставит лекарственные средства Узбекистану - стороны сегодня подписали контракт. В портфеле таких документов 7, еще одна дорожная карта и меморандумы о сотрудничестве. И речь только о медицине.
Второй день Белорусско-узбекского женского бизнес-форума. Работали сегодня по секциям.
Инновации, подготовка кадров и развитие фармацевтики - делились не только своим опытом (а белорусам есть что предложить). Успехи в лечении онкозаболеваний, особенно у детей (из последнего - CAR-T-клеточная терапия). Ведущие научно-практические центры (в Узбекистане это направление только развивается) и наработанный опыт с кадрами - в наших медуниверситетах обучаются 13 узбекских студентов. Но и это еще не предел.
Подписание соглашения позволяет расширить и научное сотрудничество, и многопрофильное обучение не только студентов в качестве базового медицинского образования, но и подготовка в аспирантуре, и самое важное - в магистратуре, что дает диплом качественно иного уровня, который признается во всех странах, в том числе и в странах Европы, странах Азии.
Кадры решают все. И какими бы не были новые технологии и сколько бы мы денег не вложили в оборудование, которому нет аналогов, людей необходимо обучить. И касается это не только сферы медицины.
Страны планируют создать совместное предприятие по выделке мехового сырья. Располагаться оно будет в Узбекистане под контролем белорусов.
Переработка овчины, каракульчи и все, что связано с меховой темой, - это для нас достаточно интересный проект, так как данного вида продукции в Республике Беларусь не выпускается.
Нам есть чему поучиться у дизайн-центра камвольной фабрики Беларуси - это производство женской одежды, производство костюмов. Наш, узбекистанский дизайн-центр работает больше в сфере продвижения дизайн-услуг по Узбекистану.
Из узбекской пряжи мерч Первого! В белорусской "Столице" сегодня знакомились с отечественной продукцией - на вкус и цвет.
По улицам Ташкента будет колесить наша автомобильная техника. Сегодня подписали контракт с МАЗом на сумму более чем в миллион долларов. В том числе в Узбекистане заинтересованы в металлообрабатывающем оборудовании - доступно и по цене, и по качеству.
Мы хотим именно здесь закупить металлообрабатывающее оборудование. Почему выбираем именно белорусские предприятия? Потому что качество проверено временем.
Объединиться и работать сообща не только на уровне парламентов, но и на уровне неправительственных организаций (речь о женских, молодежных структурах). В Совете Республики сегодня подписали меморандум о сотрудничестве.
Обмен опытом в сфере законотворчества. Пример подтвержден успешной реализацией договоренностей, регулирующих ключевые отрасли жизни: экономику, внешнюю торговлю, образование. И особый интерес, конечно, представляет совершенствование законодательной сферы, поддержка IT-технологий.
Белорусы готовы делиться опытом, поддерживать и помогать тем, кто к нам с добром. Мы схожи с Узбекистаном ментально, это сегодня подчеркнула и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Завтра пройдет пленарное заседание. Это ключевое событие форума. Обсудят потенциал для развития делового сотрудничества Беларуси и Узбекистана. Подпишут и еще ряд контрактов.
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