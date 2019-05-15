Целый ряд новинок выставки MILEX-2019 поставят на вооружение в белорусскую армию. Это комплексы спутниковой связи, РЛС, мобильные телекоммуникационные комплексы, станции радиосвязи. Потенциал спецподразделений способны также усилить автомобили спецназначения "Рубон", "Богатырь-2" и "Защитник". Особое внимание зенитно-ракетным комплексам "ТРИО" и "Бук-МБ3". Инновациями уже заинтересовались зарубежные партнеры.