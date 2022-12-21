Важная форма коммуникации молодежи в рамках путешествия по всей территории Беларуси и существенной части РФ помогает раскрыть общие исторические корни и не только познакомить молодых людей с важными объектами, городами, но и помочь им в ходе реализации акции "Поезд памяти" подружиться и наработать связи на будущее.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ