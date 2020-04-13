Ряд российских изданий провоцирует и поощряет волну фейков о Беларуси

Ряд российских изданийпровоцирует и поощряет волну фейков и паники в Беларуси и о Беларуси.Неприятно, что в эту клоаку фейков встроились не только анонимные Telegram-каналы, но и часть крупных федеральных СМИ. Интересно, что Беларусь ничем не спровоцировала такое к себе отношение. Комментарий по теме от председателя Белорусского союза журналистов, нашего коллеги, политобозревателя Андрея Кривошеева.





Информационная гигиена

Помните крылатое от профессора Преображенского: "Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет". Такая информационная гигиена вам пригодится и сегодня в отношении ряда ресурсов российских. Только их контент рекомендую не потреблять ни до обеда, ни после.

Как все начиналось на минувшей неделе?

Сначала некая российская "национальная служба новостей" решила обратиться к белорусской ситуации. И даже взяла комментарий у "лучшего" знатока эпидемий на постсоветском пространстве. Им оказался Станислав Шушкевич. Вряд ли познания физика и политика на пенсии глубоки в медицине, но напророчил он нам ни много ни мало итальянский сценарий.

Простим пенсионеру его горячность. Человек пожилой. Но дальше этот "мусор" понесли десятки российских ресурсов помельче. И каждый добавлял "перцу".

Дошло до того, что тезис про "белорусскую Италию" "всосали" крупные федеральные редакции. В частности, Первый канал в четверг по нам без деликатности прошелся.

Фейки в исполнении "маститых" "коллег"

Не хочу комментировать дурновкусие пассажей про микроскопы и тракторы. Микроскоп может понадобиться самому господину Клейменову, чтобы рассмотреть этику в своей подводке. И как бы потом снова не пришлось извиняться.

Что касается трактора, то неспособность воспринимать юмор - это симптом тяжелых психических расстройств. Берегите себя там, на Первом канале.

О фейках в самом сюжете. Приведемтри характерных. Первое. Взрывной рост COVID-позитивных. Было 800, стало 1000. Было 1000, стало 1400. Если это "взрыв", то как же подрывает вас в самой России. Или, например, про Республику Коми вы тоже так скажете - "взрывной рост". Было 2 стало 59. Рост в 30 раз. Не думаю, что скажете.

Фейк № 2. Президент Лукашенко якобы изменил риторику. Это ложь. Наши антивирусные меры прошли уже 3 стадии и строго привязаны к рекомендациям медиков, своих и международных из ВОЗ. А отрицать, что спорт, ЗОЖ, свежий воздух и разумные физические нагрузки укрепляют иммунитет - нашу главную защиту от вирусов, могут только идиоты. Не верите? У своих вирусологов спросите.

Оставим без внимания отсылки в сюжете к спекуляциям и панике на анонимных аккаунтах в Сети. Цитирование такого - ниже плинтуса в профессии, и в самой России наказывается большими штрафами. Но здесь же Беларусь - демократия.

А фейк № 3 Первый канал нам "продал" в конце сюжета - якобы эксперты миссии ВОЗ в Беларуси от "катастрофы рекомендовали нам карантин". Трижды соврали в одном предложении. "Катастрофа" не звучала. Наоборот, за первые три этапа нас ставили в пример. Карантин нам не рекомендовали. Да и его нет в самой России как слова, его деликатно подменяют самоизоляцией. Что ж, поздравляем господа соврамши.

Н. Платошкин: "Бредятиной вгоняют людей в могилу!"

Вообще, всей этой инфодемии на федеральных каналах самый точный диагноз, на мой взгляд, поставил политик, дипломат и историк Николай Платошкин. Вот его мнение:

Николай Платошкин, дипломат, доктор исторических наук, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета (Россия):

"Панику нагнетает в основном наше телевидение. 60 минут посмотришь - бредятина какая-то, гробов не хватает, морги где-то переполнены. В Германии смертность от коронавируса, а немцам я в отличие от Скобеевой доверяю, - 0,1 %. Т.е. по гриппу это где-то 2-3 %. Другими словами, коронавирус легче гриппа в 10 раз, плюс он более быстро распространяющийся, чем грипп из-за своих коронок. Он просто цепляется быстрее. Вот за что надо карать, потому что это паника. А знаете, к чему это ведет, особенно для пожилых людей, которые смотрят телевизор. Ведь это медицинский факт. Они это смотрят, у них давление резко повышается, они же пугаются, из-за этого они и болеют собственно. Ведь коронавирус бьет ослабленных людей, особенно пожилых. Отсюда высокая смертность у пожилых. И они своей бредятиной, которую они распространяют по телевизору, реально вгоняют людей в могилу".

Кстати, Николай Николаевич прежде был часто зван на такие ток-шоу. Но как только его мнение разошлось с политикой каналов и их учредителей - его мгновенно от эфиров отстранили. Такая вот свобода слова и демократия.

"Не Pravda.ru"

Но вернемся к "свободным" сетевым СМИ России. Они, как под копирку, переписали все "темники" по Беларуси. Дальше всех пошла Правда.Ру. Статья за 10 апреля и кричащий заголовок: "Эксперты: коронавирус в Беларуси - национальная катастрофа". У кого крепкие нервы - почитайте на досуге. Но обратите внимание: "экспертами" называет три помойных телеграмм-канала. Они анонимные, и их уже не раз ловили на фейках.

Коротко пройдемся по явной лжи ресурса, которую легко проверить. Первое. "Десятки тысяч погибших в Беларуси" - оглянитесь вокруг, может вас и ваших близких уже похоронили, а вы и не знаете.

Второе. Якобы "Вирус настиг строителей БелАЭС". Это ложь, виной которой сомнительные российские тесты. Они дали положительный результат для 15 строителей из Нижнего Тагила. Но после проведения нормального тестирования все 15 оказались здоровы, даже не носители. Может коллегам стоит присмотреться к своим "тестам". Говорят, у них вероятность всего 50%. Наугад - и то было бы точнее.

Третье. Вывод, который делают интернет-помойки, а вслед за ними и Правда.Ру. Осознав угрозу, Беларусь перестанет хорохориться и приползет в Кремль на коленях, чтобы сдать суверенитет.

Господа, успокойтесь. Это уже не фейки - это воспаленное воображение. Прошу вас, теребите свое имперское "эго" в самоизоляции и не на людях. Стыдно это.

И еще. Во всей статье - лишь одна фамилия. Якобы вирусолога Брадицкого - нигде, кроме еще одной помойки, такой эксперт не фигурирует. Скорее всего, его просто выдумали для красного словца.

Так что, друзья с нервами покрепче, мойте руки до и после прочтения. Фейки бывают заразными.

Кому на Руси жить хорошо? И где?

А тем в России, кто хочет поспекулировать на готовности медицины отражать вирус, напомню слова вашего российского тогда еще премьер-министра. Всего за 2 месяца до эпидемии Дмитрий Медведев заявил: "Конечно, общее состояние в целом ряде регионов удручающее. В Москве ситуация с первичным здравоохранением плюс-минус приличная, но "достаточно отъехать на 100–150 км - и это уже совершенно иная история".

Думаете, за 4 месяца многое поменялось? И ведь это не аноним из телеграмм-канала, а премьер. Кстати, а что такого увидел в Новгородской области уже новый глава правительства Мишустин, что призвал не скрывать проблемы здравоохранения в регионах и экстренно выделил 5 миллиардов рублей на машины скорой помощи?

Вопрос риторический и без издевки. Но, коллеги, может, поэтому у вас карантин, простите, самоизоляция по всем регионам, что лечить порой некем и нечем? Давайте об этом вместе поговорим. Без ужимок и напускной жалости. По-дружески. Как союзники. Или хотя бы, как модно говорить у вас, как партнеры.

Гигиена информационного пространства - общее дело

И напоследок. Чтобы не сложилось превратного ощущения. Мы знаем, что в России абсолютное большинство наших коллег - это профессионалы своего дела. Патриоты, которые не бьют союзника под заказ. Мы работаем, да что там, дружим и опираемся именно на них. Два дня назад я говорил по "Скайпу" со своим коллегой Владимиром Соловьевым. Им сейчас сложно. Так же, как и мы, Российский союз журналистов сражается с пресс-волной фейков, слухов и паники.