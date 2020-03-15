3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ряд стран вводит запрет на въезд иностранных граждан. Телефоны посольств Беларуси для экстренной связи
В связи с тем, что ряд сопредельных с Беларусью стран вводят дополнительные ограничения (в том числе - запрет на въезд иностранных граждан), направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции COVID-19, сообщаем телефоны посольств Беларуси в Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Украине и России для экстренной связи.
Телефоны посольств Беларуси для экстренной связи:
Польша - +48 694 459 554;
Литва - +370 699 59 434;
Латвия - +371 6 732 53 21;
Украина - +38 050 406 23 30;
Эстония - +372 580 14 707;
Россия - +7 495 777 66 44.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов