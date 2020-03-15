ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Ряд стран вводит запрет на въезд иностранных граждан. Телефоны посольств Беларуси для экстренной связи

В связи с тем, что ряд сопредельных с Беларусью стран вводят дополнительные ограничения (в том числе - запрет на въезд иностранных граждан), направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции COVID-19, сообщаем телефоны посольств Беларуси в Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Украине и России для экстренной связи.

Телефоны посольств Беларуси для экстренной связи:

Польша - +48 694 459 554;

Литва - +370 699 59 434;

Латвия - +371 6 732 53 21;

Украина - +38 050 406 23 30;

Эстония - +372 580 14 707;

Россия - +7 495 777 66 44.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все