Ряд стран вводит запрет на въезд иностранных граждан. Телефоны посольств Беларуси для экстренной связи

В связи с тем, что ряд сопредельных с Беларусью стран вводят дополнительные ограничения (в том числе - запрет на въезд иностранных граждан), направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции COVID-19, сообщаем телефоны посольств Беларуси в Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Украине и России для экстренной связи.



Телефоны посольств Беларуси для экстренной связи:



Польша - +48 694 459 554;



Литва - +370 699 59 434;



Латвия - +371 6 732 53 21;



Украина - +38 050 406 23 30;



Эстония - +372 580 14 707;



Россия - +7 495 777 66 44.



