Ряды пионеров пополнились в столице

Городское мероприятие прошло в столичном Дворце детей и молодежи. 75 школьников в торжественной обстановке получили новый статус. Галстуки им повязали ветераны и участники войны, а также лидеры пионерского движения.



После торжественной линейки школьников ждала встреча с ветеранами и участниками войны, а также концертная программа.



