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Ряды пионеров пополнились в столице

Городское мероприятие прошло в столичном Дворце детей и молодежи. 75 школьников в торжественной обстановке получили новый статус. Галстуки им повязали ветераны и участники войны, а также лидеры пионерского движения.

После торжественной линейки школьников ждала встреча с ветеранами и участниками войны, а также концертная программа.

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