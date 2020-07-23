ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Ряды спасателей Минского областного управления МЧС пополнили новобранцы

43 бойца подразделений МЧС сегодня приняли присягу. Местом для торжества традиционно выбрали мемориал Курган Славы. Некоторые из будущих спасателей уже успели пройти боевое крещение огнем в первые дни службы.

После присяги возложили цветы к мемориалу в дань памяти погибшим во время Второй мировой войны. Совсем скоро спасатели Минской области отметят свой профессиональный праздник.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все