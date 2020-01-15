Ряды столичных спасателей сегодня пополнили 46 новобранцев

Пополнились ряды и столичных спасателей! Присягу сегодня принесли 46 новобранцев, среди которых были и девушки. В верности своей Родине они поклялись в Музее Великой Отечественной войны. Слова поздравления молодым специалистам прозвучали от руководства городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. К пожеланиям присоединились и ветераны службы. Также поддержать новобранцев пришли их родные и близкие.



Торжественное принятие молодых бойцов в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям прошло накануне профессионального праздника - Дня спасателя.



