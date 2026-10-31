Рыбаков рассказал, как решаются вопросы, касающиеся сотрудничества США и Беларуси

В сентябре 2026 года в Минске прошла встреча Президента Беларуси с американской делегацией во главе со спецпосланником Джоном Коулом. Александр Лукашенко обозначил круг вопросов, которые надо решить американской стороне для продолжения успешного взаимодействия с Минском.

Свой комментарий относительно их выполнения дал постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

"Совсем недавно были сняты персональные санкции в отношении Алексея Рыбакова, руководителя предприятия "Беларуськалий". Буквально вчера было принято очередное положительное решение - Министерство торговли Соединенных Штатов дало лицензию компании Boing для взаимодействия с национальным авиаперевозчиком - авиакомпанией "Белавия", - отметил постпред Беларуси при ООН.

Он добавил, что консультации продолжаются, продолжаются встречи в Вашингтоне.

"Работа ведется. Напряженно, работа ведется успешно. Нам осталось решить еще несколько задач, которые позволят двум сторонам выйти на новый уровень взаимодействия", - поделился Валентин Рыбаков.