Рыбаков: Цель - полная нормализация двусторонних отношений между Беларусью и США

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков присутствовал в первый и второй день на белорусско-американских переговорах. В программе "Актуальное интервью" дипломат рассказал, на чем был сделан акцент.

"Конечно, в первую очередь обсуждался конфликт в Украине. И то, каким именно образом, учитывая колоссальный опыт Президента Беларуси, его связи, его личное, очень хорошее знание и дружеские отношения с президентом России и с президентом Украины, все это можно использовать для того, чтобы прекратить войну. Потому что самая главная идея, конечно, которая обсуждалась, заключалась в том, что должна остановиться война, должна остановиться стрельба, должны прекратить погибать люди. Обо всем в мирное время затем можно договориться", - отметил он.

Актуальное интервью | Валентин Рыбаков Беларусь и США на пути к полной нормализации двусторонних отношений - что обсудили в Минске? Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в ООН, делится деталями двухдневных переговоров Президента Беларуси с американской делегацией. - Как Беларусь может помочь остановить войну в Украине и предотвратить новую в Венесуэле? - Почему США полностью снимают санкции с калийной отрасли и задаются целью нормализовать отношения? - Понимают ли американцы национальные интересы Беларуси? 13.12.2025 19:38

Постоянный представитель Беларуси в ООН рассказал, что обсуждались вопросы не только регионального характера, региональной безопасности, но и вопросы международной безопасности. "Венесуэла обсуждалась. Поскольку все мы прекрасно знаем, что у Президента Беларуси Александра Лукашенко были прекрасные отношения с прежним руководством Венесуэлы, с Чавесом, с нынешним президентом Мадуро, каким образом Беларусь может поспособствовать, и лично Александр Григорьевич, тому, чтобы, не дай бог, не началась еще одна война в мире. И Президент Беларуси очень откровенно говорил с американской делегацией на эту тему и предупредил о том, что втягивание Америки в подобную войну просто будет означать повторение Вьетнама. Что неинтересно никому. И не нужно ни американскому народу, ни венесуэльскому, тем более, всему мировому сообществу", - считает дипломат.

Валентин Рыбаков добавил, что обсуждались вопросы двусторонней повестки дня, освобождения лиц в Республике Беларусь, снятие санкций. "Сегодня господин Коул объявил о том, что принято решение снять санкции американские полностью с калийной отрасли Беларуси. Это решение принято, оно вступит в силу моментально, можно сказать, - подчеркнул он.