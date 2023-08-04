Рыбаков: Авторы санкций обрекают миллионы людей на голод и смерть

Незаконные односторонние действия Литвы и других западных стран по блокированию поставок белорусских удобрений уже поставили под угрозу продовольственную безопасность не просто отдельных стран, а целых регионов и континентов. Доля нашей страны на рынках калийных удобрений Африки сократилась в 2022 году с 42 % до 3 %. По нашим оценкам на основе данных ФАО, почти полное исчезновение Беларуси из перечня поставщиков калия в прошлом году привело к падению урожая зерновых в Африке на 16 %. В 2023 году поставки белорусского калия в Африку полностью парализованы из-за действий Литвы. При этом необходимо учитывать, что многие страны континента снабжались исключительно белорусскими удобрениями, а ряд других стран свою потребность в удобрениях на 50 % закрывали за счет поставок белорусского калия.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН