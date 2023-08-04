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Рыбаков: Авторы санкций обрекают миллионы людей на голод и смерть
На заседании Совбеза ООН белорусская сторона указала на демагогический характер причитаний ЕС и США по поводу неизбежного голода в Африке. Для приближения катастрофы немало сделали сами европейские страны, среди которых ближайшие американские союзницы.
Незаконные односторонние действия Литвы и других западных стран по блокированию поставок белорусских удобрений уже поставили под угрозу продовольственную безопасность не просто отдельных стран, а целых регионов и континентов. Доля нашей страны на рынках калийных удобрений Африки сократилась в 2022 году с 42 % до 3 %. По нашим оценкам на основе данных ФАО, почти полное исчезновение Беларуси из перечня поставщиков калия в прошлом году привело к падению урожая зерновых в Африке на 16 %. В 2023 году поставки белорусского калия в Африку полностью парализованы из-за действий Литвы. При этом необходимо учитывать, что многие страны континента снабжались исключительно белорусскими удобрениями, а ряд других стран свою потребность в удобрениях на 50 % закрывали за счет поставок белорусского калия.
Причем из-за блокады Беларуси снизились урожаи важнейших для африканцев сельхозкультур, таких как рис, кукуруза, соя. Валентин Рыбаков отметил, что на следующем заседании Совбеза, вполне вероятно, придется обсуждать уже не статистику снижения белорусских поставок, а число погибших от голода людей. При этом ограничения на экспорт наших удобрений - это прямое нарушение международного права.
Фото: БЕЛТА
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