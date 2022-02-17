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Рыбаков: Беларусь выступает за развитие практического сотрудничества между ОДКБ и профильными структурами ООН

Беларусь выступает за развитие практического сотрудничества между ОДКБ и профильными структурами ООН. Это заявил представитель нашей страны Валентин Рыбаков на прениях в Совбезе Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Дипломат отметил значительный и очень непростой путь трансформации ОДКБ от оборонительного по своей сути союза в многофункциональную организацию безопасности, которая обладает реальными инструментами и коллективными механизмами для борьбы с широким спектром современных вызовов и угроз.

Беларусь будет поддерживать инициативы партнеров по ОДКБ на площадке ООН, направленные на содействие безопасности в Афганистане и приграничных регионах и нейтрализации вызовов и угроз, связанных с терроризмом и экстремизмом. Перспективным направлением является тематика миротворчества. Беларусь, выдвинувшая в 2011 году инициативу о развитии сотрудничества между ОДКБ и ООН в данной сфере, придает больше значение ведущемуся диалогу между двумя организациями по данной теме.
Валентин Рыбаков, представитель Беларуси при ООН

Также была подтверждена готовность Беларуси как страны-кандидата в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы содействовать всем совместным инициативам ООН и ОДКБ на благо международного мира и безопасности.

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