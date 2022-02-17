Рыбаков: Беларусь выступает за развитие практического сотрудничества между ОДКБ и профильными структурами ООН

Беларусь будет поддерживать инициативы партнеров по ОДКБ на площадке ООН, направленные на содействие безопасности в Афганистане и приграничных регионах и нейтрализации вызовов и угроз, связанных с терроризмом и экстремизмом. Перспективным направлением является тематика миротворчества. Беларусь, выдвинувшая в 2011 году инициативу о развитии сотрудничества между ОДКБ и ООН в данной сфере, придает больше значение ведущемуся диалогу между двумя организациями по данной теме.

Валентин Рыбаков, представитель Беларуси при ООН