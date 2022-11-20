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Рыбаков о санкциях: От недоедания или от голода погибнет до 50 млн человек
Санкции - экономический терроризм, попытка удушения целых стран и народов под различными предлогами. Такое мнение в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" высказал постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков
"Одно из основных направлений нашей работы сейчас в Организации Объединенных Наций на всех уровнях, на различных мероприятиях, в различных комитетах и структурах организации - это попытка обратить внимание на ущербность санкционной политики, на то к каким последствиям эта политика незаконных санкций, незаконных экономических блокад может привести. Мы не устаем утверждать, я в выступлениях всегда называю санкционный механизм экономическим террором, терроризмом. Это попытка экономического удушения целых стран, целых народов под различными предлогами, в том числе попытками обвинить ряд государств, в том числе и нас, в нарушении прав человека", - сказал Валентин Рыбаков.
По его словам, санкции отражаются и на странах Запада. "Я на заседании Совета безопасности относительно недавно заявил о том, что экономические санкции, которые наложены, например, на белорусские калийные удобрения, приведут к неурожаям и к голоду в целых странах и даже в регионах. Нехватка удобрений в будущем приведет к гибели от недоедания или от голода десятков миллионов человек. Называется конкретная цифра до 40, до 50 млн человек дополнительно к естественным смертям. Это дает повод, я сделал это на заседании Совета безопасности, обвинить те государства, которые придумывают санкции и которые реализуют эти санкции, не просто в экономическом удушении, а в прямой гибели людей. Я назвал этих людей преступниками и серийными убийцами", - отметил постоянный представитель Республики Беларусь при ООН.
Фото: pixabay.com
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