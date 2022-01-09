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Рыбаков унесло на льдине в Лунинецком районе
Подледная рыбалка едва не обернулась трагедией в Лунинецком районе. Накануне на пульт МЧС позвонил мужчина и сказал, что находится на льдине, которую уносит на середину водохранилища Велута. По прибытии специалисты увидели, что на глыбе два человека. Их сняли при помощи спасательной доски. А чуть позже с противоположной стороны берега был обнаружен третий рыбак. Его льдину тоже уносило ветром в центр водоема. Спасатели помогли и ему. Медицинская помощь горе-рыбакам не понадобилась.
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