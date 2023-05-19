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Рыбные консервы с недовесом выявили в продаже в Гомельской области: 200 гр вместо указанных 240
Гомельская областная инспекция Госстандарта выявила партию рыбных консервов, в маркировке которых была недостоверная информация о массе нетто, сообщили БЕЛТА в региональной инспекции.
Лабораторные испытания показали: масса нетто всех проверенных банок не соответствовала заявленным на маркировке значениям. В среднем в банке содержалось 200,3 г печени трески вместо указанных 240 г. "Все упаковочные единицы являлись бракованными", - уточнили специалисты.
Инспекция продолжает работу по выявлению продукции, информация о которой вводит покупателей в заблуждение.
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