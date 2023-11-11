Рыбный край - камчатская рыбная продукция пользуется огромным спросом у белорусов

Камчатка - рыбный цех России. Здесь рыбу вылавливают, на заводе Камчаттралфлота перерабатывают и изготавливают разного вида продукцию: от свежей рыбы до консервированной. Настоящее безотходное производство. Среди белорусов товар пользуется спросом и не малым.

Как развивается сотрудничество Беларуси и Камчатки, смотрите в телефильме АТН Анастасии Бенедисюк.

Тымлатский рыбокомбинат работает с крупными трейдерами, которые осуществляют поставки рыбы в торговые сети и на производства. В октябре впервые напрямую отгрузили горбушу по прямому контракту.

Это орудие лова. На таком рыбацком сленге называется снюрривод. Опускается на глубину в 400 м. И уже таким образом добывается рыба. На завод ее доставляют каждый день порядка 150 т.

У нас 5 судов в собственности, в аренде есть земельные участки, на которых построен завод. Комплекс подразумевает полную переработку. Это и вылов, и переработка, безотходное производство. Отходы перерабатываются в муку и рыбий жир. В Беларуси мы сотрудничаем с компанией "Санта Бремор". Беларусь покупает регулярно порядка 100-150 т икры. На рыбу пока заявок не было, но мы готовы рассматривать все варианты. Владимир Котов, гендиректор ООО "Камчаттралфлот"

На консервном производстве максимально производили 40 тыс. банок. И это в сутки!

Камчатские рыбаки в 2022 году добыли 1,33 млн т водных биоресурсов. На долю Камчатки пришлась почти треть общероссийского улова и около половины дальневосточного улова лососевых.

"Когда меня спрашивают, какая икра самая вкусная, я отвечаю, что та, которая нравится, именно вам. И это будет самым правильным ответом", - рассказывает индивидуальный предприниматель Константин.

Доля рыбопромышленного комплекса в промышленном производстве Камчатки составила 60 %. Создаются новые рабочие места. Тем не менее, уже так не грезят как раньше морской романтикой. Поэтому где бы мы ни снимали, нам говорили: дайте рабочие руки, квалифицированные.