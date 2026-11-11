Рынок жилья в Беларуси: цены растут, спрос остается высоким

Краткий пересказ от ИИ

Белорусы в соцсетях активно обсуждают ситуацию с рынком недвижимости. Многих интересует вопрос: стоит ли ожидать спада стоимости жилья? Пока показатели говорят об обратном.

В структуре первичного и вторичного рынков традиционно преобладают однокомнатные квартиры. Неожиданно для многих удивили показатели продаж октября-2026 именно в регионах: они прилично превысили показатели столицы.

Тенденции на рынке недвижимости

Ситуация на рынке недвижимости уже никого не удивляет. Стоимость квадратного метра росла, растет и будет расти, тем более что количество сделок в год практически остается неизменным. За 2026 год оно не увеличилось и не уменьшилось, то есть осталось прежним. Возникает вопрос: почему белорусские квартиры остаются надежным объектом для инвестиций? Обеспечат ли они безбедную старость? И как будем справляться с инфляцией?

Рынок недвижимости в Беларуси переживает период трансформации. За последние несколько лет он столкнулся с изменением спроса, колебаниями цен и изменением инвестиционных стратегий. Недавно стало известно, что октябрь в Минске выдался не самым активным по количеству сделок купли-продажи жилья. В то же время в областных центрах заметно оживление. По итогам III квартала 2026 года в них совершено 3226 сделок - на 180 больше, чем кварталом ранее. Хорошим показателем отметились Гомель, Гродно и Витебск.

Вероника Соловьева, начальник управления оценки Национального кадастрового агентства Беларуси: "Количество сделок снизилось, но никаких сильных падений мы не наблюдаем. При этом рост цен продолжился в III квартале и на вторичном рынке он был от 10 до 12 %, на первичном рынке порядка 13 %. Общий денежный оборот рынка в городе Минске составил 1 млрд 240 млн белорусских рублей. И это плюс 13 % к прошлому кварталу. То есть, несмотря на то что количество сделок снижается, денежный оборот рынка растет как в Минске, так и в регионах. Для сравнения: в областных центрах денежный объем рынка составил более 500 млн белорусских рублей, прирост в пределах 12-13 %".

Доступность жилья выросла, вторичка обгоняет новостройки

Индекс доступности жилья в целом по стране за 15 лет вырос на 34 %. Это соотношение средней зарплаты к стоимости квадратного метра (то есть сколько метров можно купить за одну зарплату, а она в республике, как известно, растет на 13 % в год). Спрос рождает предложение, соответственно растет и квадратный метр. Но еще одна тенденция, которую отмечают специалисты - покупать вторичное жилье стали чаще, чем в новостройках.

Только в 10 % случаев люди покупают квартиру как инвестицию, оставшиеся 90 % - для личного пользования.

Наталья Гурневич, юрист, риелтор: "В ноябре-декабре количество сделок возрастет, потому что многие хотят решить свои жилищные вопросы до нового года. Однако пока статистика говорит нам о том, что на некоторый вид недвижимости (двух- и трехкомнатные квартиры) отмечается даже небольшой процент снижения стоимости. В топе остаются однокомнатные квартиры, студии, двухкомнатные квартиры тоже пользуются спросом. Если говорить о том, для чего вообще выбирают недвижимость, по большей части люди выбирают недвижимость конкретно для себя. Например, у кого-то пришел срок использования вклада - покупается первая квартира; кто-то жил в однокомнатной квартире и решил улучшить свои жилищные условия, купил двухкомнатную или трехкомнатную ввиду того, что многие банки стимулируют рынок недвижимости своими кредитными программами".

Спрос на рынке на современное жилье сейчас устойчиво высокий, а количество квартир в нижнем ценовом сегменте объективно сокращается, и их доля в общем объеме предложения падает.

Кстати, местоположение жилья сказывается на его стоимости. Добавляют к цене наличие рядом рекреационных зон, водоемов, близость метро, развитость инфраструктуры, виды из окна. Тем более что и Минск не резиновый, застраивают его сейчас именно там, где это необходимо.

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома: "На территории города Минска сегодня в стадии строительства находятся 94 многоквартирных жилых дома общей площадью порядка 900 тыс. квадратных метров. Сегодня коммунальными предприятиями Минска осуществляется строительство 400 тыс. квадратных метров, 500 тыс. квадратных метров строят коммерческие застройщики. Это как точечные застройки (завершается реализация проектов), так и продолжается реализация крупных инвестиционных проектов".

Минский метр обгоняет инфляцию

Долгосрочно минский метр отлично справляется с защитой капитала и обгоняет инфляцию. За последние 20 лет реальный прирост стоимости квадратного метра составил около 125 % - в среднем 4 % дохода в валюте за год. А если учесть, например, доходы от аренды, которая тоже неуклонно растет в столице, то в целом можно понять, откуда настолько пиковые цены на жилье.

В настоящее время наибольшим спросом пользуются одно- и двухкомнатные квартиры с современным ремонтом в новостройках, расположенных рядом со станциями метро. Такие объекты распродаются в первую очередь.