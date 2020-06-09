Рынок труда - 2020. Интервью с Ириной Костевич сегодня сразу после "Панорамы"

Большинство белорусов работает в промышленности, на втором месте торговля, затем - частный бизнес и образование. Как сейчас выглядит рынок труда - спрос и предложение? Сколько в банке вакансий адресов от нанимателей? А также поддержка работников, кто вынужден по объективным причинам пока трудиться неполный рабочий день. Ответы в "Актуальном интервью" с главой Минтруда Ириной Костевич сегодня сразу после "Панорамы".