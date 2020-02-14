Рынок труда обсуждали представители Парка высоких технологий и Федерация профсоюзов

Какие изменения ожидают рынок труда в ближайшее время и какие профессии будут востребованы, обсуждали сегодня представители Парка высоких технологий и Федерация профсоюзов.

По мнению экспертов, использование роботизированных инструментов на фабриках и заводах невозможно без переобучения сотрудников.

Если верить американским исследованиям, то через 13 лет из-за роботизации в США может исчезнуть более половины рабочих мест. Для Китая это доля составит почти 80 процентов. Ну, а чего ожидать нам? Заменят ли машины людей? В будущее рынка труда, которое уже не за горами, заглянула Ксения Лебедева.





По мнению экспертов, использование роботизированных инструментов на фабриках и заводах невозможно без переобучения сотрудников

Два года назад в Китае появился первый в мире ресторан, где еду готовят и разносят машины. Достаточно давно функции подсобных рабочих, сварщиков, курьеров успешно выполняют роботы. Иногда они незаменимые домашние помощники. Кроме того, сокращение спроса на труд кассиров в сегментах ритейла и фастфуда связано с развитием касс самообслуживания - это все мировые тенденции. Что же делать людям, чьи места постепенно занимают машины, и готов ли к цифровому буму и повальной автоматизации белорусский рынок труда? Этот острый вопрос обсудили сегодня представители ПВТ и Федерации профсоюзов.

По мнению экспертов, использование роботизированных инструментов на фабриках и заводах невозможно без переобучения сотрудников. Чтобы решить эту проблему, предлагают спрогнозировать потребности рынка, найти недостатки в знаниях и навыках сотрудников и автоматизировать производство, чтобы ускорить процессы без ущерба качеству. Именно так поступили на мебельной фабрике в Гродно еще 8 лет назад.

Татьяна Шадская, председатель первичной профсоюзной организации Гродненской мебельной фабрики

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"На нашей компании работает более 1700 человек. На данный момент происходит модернизация производства. Появляются новые станки. Огромное количество людей остается не у дел. Мы, конечно, за каждого человека, поэтому нацелены на то, чтобы сохранить им рабочие места, достойную зарплату и социальный пакет. Поэтому все люди имеют возможность переобучиться в нашем учебном центре, который создан при нашем предприятии, получить дополнительную специальность, квалификацию и остаться на своих рабочих местах уже в новых условиях труда".

Маргарет Кинер Неллен - эксперт по международному праву и правам человека, представитель профсоюзов Швейцарии и теперь председатель Ассоциации дружбы Швейцария - Беларусь. Оценивая ситуацию в мире, шутит, что даже если людей заменят роботы, юристы останутся: кто-то же их должен будет рассудить в спорных вопросах. А вообще высказывает свое беспокойство из-за гаджетов, которые с нами 24 часа.

Маргарет Кинер Неллен, адвокат, председатель Ассоциации дружбы Швейцария - Беларусь:

"Работники не должны думать, что они в технологическом рабстве, когда начальник им может дать задание и в выходной, и ночью, всего лишь написав сообщение. Личное время должно быть отделено от рабочего, ведь в 99 % отступление от этого правила все равно не дает результатов. Речь не идет о специальных службах".



Одной из тем стало изменение законодательства в условиях трансформации рынка труда

Сегодня нормы права не всегда успевают за эволюцией отношений между работниками и нанимателями.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"Идут новые технологии, и чтобы человек работал достаточно эффективно, его нужно учить. Есть такое понятие - «образование через всю жизнь». Если мы в прошлом столетии боролись с эксплуатацией работников, то в этом - с невостребованностью".