Рыцарские доспехи, роспись пряников, вырезание узоров из дерева - аутентичное народное искусство в современной интерпретации

Фестивальное арт-пространство объединило в Минске более 20 мастеров со всей страны. Представители Белорусского клуба ремесленников не просто продемонстрировали свое мастерство и авторские изделия, но и провели мастер-классы для детей и взрослых. Роспись пряников, вырезание узоров из дерева, лепка горшочков из глины, плетение корзин из лозы. В импровизированном городе мастеров побывала Лариса Гулякевич.