Рыцарские турниры и международные соревнования спасателей-пожарных - Минск празднует День города

В Минске воссоздали атмосферу Средневековья. Зеленая зона вдоль проспекта Победителей превратилась в основную площадку для проведения двухдневного фестиваля "Менск старажытны".

Все началось с парада клубов исторической реконструкции. Программа насыщенная - каждый час проходят турниры. Зрители активно включаются в процесс: с интересом наблюдают за рыцарскими поединками, следят за выступлениями лучников, участвуют в интерактивах. А еще постигают азы гончарного и кузнечного дела, знакомятся с представителями различных эпох.

А в нескольких метрах от проведения фестиваля - у входа в парк Победы - проходят соревнования пожарных-спасателей.