3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Рыцарские турниры и международные соревнования спасателей-пожарных - Минск празднует День города
В Минске воссоздали атмосферу Средневековья. Зеленая зона вдоль проспекта Победителей превратилась в основную площадку для проведения двухдневного фестиваля "Менск старажытны".
Все началось с парада клубов исторической реконструкции. Программа насыщенная - каждый час проходят турниры. Зрители активно включаются в процесс: с интересом наблюдают за рыцарскими поединками, следят за выступлениями лучников, участвуют в интерактивах. А еще постигают азы гончарного и кузнечного дела, знакомятся с представителями различных эпох.
А в нескольких метрах от проведения фестиваля - у входа в парк Победы - проходят соревнования пожарных-спасателей.
Сильнейшего выбирают во время прохождения огненных эстафет. Кроме Беларуси, свои команды представляют Россия и Вьетнам. Казалось бы, в этом виде спорта участвуют мужчины, но выполняют по-настоящему сложные упражнения наравне с представителями сильной половины и девушки.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей