Рыцарские турниры, квесты, Фестиваль национальных культур, олимпийский день, ночная цветовая феерия. Минск в предвкушении праздника - Дня города

Столица - именинница. В эти выходные Минску - 956! По традиции во вторую субботу сентября празднуем День города. Минск под хештегом "древний", "образовательный", "молодежный". В День города столица предстанет в самых разных амплуа. Организаторы праздника задействуют все основные площадки, а также небольшие камерные локации в районах.

Начнутся официальные торжества в 11:00 с возложения цветов к стеле "Минск - город-герой" - символичного знака памяти и поклонения героям-освободителям.

В полдень 10 веков истории древнего города воссоздадут в деталях и образах на фестивале колоритной реконструкции "Мінск старажытны". Рыцарские баталии на ристалище по проспекту Победителей продолжатся и в воскресенье.

Аутентику двух десятков стран мира продемонстрируют в Верхнем городе. Площадка у Ратуши станет центром Фестиваля национальных культур.

В субботу у Дворца спорта пройдет олимпийский день. Спортивные и развлекательные площадки, много подарков и музыки, шоу барабанщиков. Все это ждет гостей праздника с 12:00 до 17:00. На этой же площадке состоится и официальное закрытие мотосезона.

А уже с 18:00 главная сцена будет отдана музыкальным и творческим признаниям городу. Здесь пройдет праздничный концерт "Сэрца Беларусі - мой родны Мінск", во время которого вручат награды и звания "Минчанин года" и "Почетный гражданин города Минска".

Навигатор праздничного маршрута - в материале Александры Гойтан.

Столица - именинница: подготовка ко Дню города

Праздник городского гостеприимства, столичного размаха и широкой белорусской души. Минск в предвкушении большого торжества. Городу-имениннику - 956! Нарядные улицы и проспекты утопают в цветах и зелени и уже готовы встречать гостей.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

9 числа будет организован ряд мероприятий от стелы до Верхнего города. Это в 11:00 возложение к стеле "Минск - город-герой". Мы запускаем новый проект, называется "Звездный десант", будут посещать районные площадки и давать часовые концерты.

По традиции грандиозную программу готовят на набережной Свислочи: большой праздничный концерт, вручение наград обладателям звания "Минчанин года" и "Почетный гражданин города Минска". У Дворца спорта уже собирают главную сцену, устанавливают световое и звуковое оборудование. Рядом с фонтаном вырастет городок народных умельцев. А к танцполу приведут торговые ряды - на ярмарке будут щедро угощать.





В этом году на празднике города у нас более 30 точек общепита. Помимо традиционных шашлыков, узбекского плова у нас будет шоу пиццы. У нас будет детская площадка. Марина Саевич, директор КУП "Минсквнешторгинвест"

Площадка у Дворца спорта станет и самой спортивной - готовят инфраструктуру для проведения Международного олимпийского дня. А байкеры здесь официально закроют мотосезон. У входа в парк Победы будут соревноваться пожарные-спасатели и выбирать сильнейшего во время прохождения огненных эстафет. Кроме Беларуси, свои команды представят Россия и Вьетнам.

Фестиваль национальных культур как подарок городу и признание в искренних чувствах к белорусской столице, которая для многих народов стала родиной.

Мы приветствуем как этнических корейцев, проживающих на территории Беларуси, так и любителей корейской культуры. На нас костюмы - это стилизованная версия придворного женского костюма. Верх называется тани, он был специально удлинен, потому что при дворе нельзя было показывать руки королю. Елена Дворецкая, художественный руководитель коллектива традиционной корейской культуры "Ариранг"

В эту субботу в Верхнем городе более 20 колоритных коллективов через интерактив, аутентичные образы, мелодии и танцы перенесут зрителей в далекие страны и города.





Будет представлена песенная, инструментальная, танцевальная программы 23 национальностей. Здесь будут выставки, можно померить костюмы и попробовать блюда национальной кухни. Елена Гостева, художественный руководитель Республиканского центра национальных культур

А увидеть средневековый Минск предлагают на Фестивале исторической реконструкции. Ориентир: суббота, полдень, зеленая площадка на проспекте Победителей между стелой и Дворцом спорта. Все выходные здесь будет зрелищно, а пока подготовка ристалища к конному турниру и рыцарским баталиям.

В программе 10 веков истории Минска, начиная с 1067 года, интерактив приветствуем. Можно пострелять из лука, арбалета, посмотреть быт. Игорь Усенко, организатор и основатель фестиваля "Мінск старажытны"

Современные и исторические части города можно увидеть с высоты небоскреба, в том числе на обзорных площадках и панорамных лифтах или исследовать речные артерии не на лодке - в вагоне.

Трамвай не на суше - в воде. Это новый вид транспорта для отдыха и вдохновения городскими пейзажами, архитектурой Минска.

Праздничный маршрут выходного дня продумали в каждом районе Минска. Гостей ждут интерактивные площадки, квесты и музыкальные подарки. Ярким вечерним акцентом станет лазерное шоу и светомузыкальная феерия.