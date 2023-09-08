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Рыцарские турниры, квесты, Фестиваль национальных культур, олимпийский день, ночная цветовая феерия. Минск в предвкушении праздника - Дня города
Столица - именинница. В эти выходные Минску - 956! По традиции во вторую субботу сентября празднуем День города. Минск под хештегом "древний", "образовательный", "молодежный". В День города столица предстанет в самых разных амплуа. Организаторы праздника задействуют все основные площадки, а также небольшие камерные локации в районах.
Начнутся официальные торжества в 11:00 с возложения цветов к стеле "Минск - город-герой" - символичного знака памяти и поклонения героям-освободителям.
В полдень 10 веков истории древнего города воссоздадут в деталях и образах на фестивале колоритной реконструкции "Мінск старажытны". Рыцарские баталии на ристалище по проспекту Победителей продолжатся и в воскресенье.
Аутентику двух десятков стран мира продемонстрируют в Верхнем городе. Площадка у Ратуши станет центром Фестиваля национальных культур.
В субботу у Дворца спорта пройдет олимпийский день. Спортивные и развлекательные площадки, много подарков и музыки, шоу барабанщиков. Все это ждет гостей праздника с 12:00 до 17:00. На этой же площадке состоится и официальное закрытие мотосезона.
А уже с 18:00 главная сцена будет отдана музыкальным и творческим признаниям городу. Здесь пройдет праздничный концерт "Сэрца Беларусі - мой родны Мінск", во время которого вручат награды и звания "Минчанин года" и "Почетный гражданин города Минска".
Навигатор праздничного маршрута - в материале Александры Гойтан.
Столица - именинница: подготовка ко Дню города
Праздник городского гостеприимства, столичного размаха и широкой белорусской души. Минск в предвкушении большого торжества. Городу-имениннику - 956! Нарядные улицы и проспекты утопают в цветах и зелени и уже готовы встречать гостей.
Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
9 числа будет организован ряд мероприятий от стелы до Верхнего города. Это в 11:00 возложение к стеле "Минск - город-герой". Мы запускаем новый проект, называется "Звездный десант", будут посещать районные площадки и давать часовые концерты.
По традиции грандиозную программу готовят на набережной Свислочи: большой праздничный концерт, вручение наград обладателям звания "Минчанин года" и "Почетный гражданин города Минска". У Дворца спорта уже собирают главную сцену, устанавливают световое и звуковое оборудование. Рядом с фонтаном вырастет городок народных умельцев. А к танцполу приведут торговые ряды - на ярмарке будут щедро угощать.
В этом году на празднике города у нас более 30 точек общепита. Помимо традиционных шашлыков, узбекского плова у нас будет шоу пиццы. У нас будет детская площадка.
Площадка у Дворца спорта станет и самой спортивной - готовят инфраструктуру для проведения Международного олимпийского дня. А байкеры здесь официально закроют мотосезон. У входа в парк Победы будут соревноваться пожарные-спасатели и выбирать сильнейшего во время прохождения огненных эстафет. Кроме Беларуси, свои команды представят Россия и Вьетнам.
Фестиваль национальных культур как подарок городу и признание в искренних чувствах к белорусской столице, которая для многих народов стала родиной.
Мы приветствуем как этнических корейцев, проживающих на территории Беларуси, так и любителей корейской культуры. На нас костюмы - это стилизованная версия придворного женского костюма. Верх называется тани, он был специально удлинен, потому что при дворе нельзя было показывать руки королю.
В эту субботу в Верхнем городе более 20 колоритных коллективов через интерактив, аутентичные образы, мелодии и танцы перенесут зрителей в далекие страны и города.
Будет представлена песенная, инструментальная, танцевальная программы 23 национальностей. Здесь будут выставки, можно померить костюмы и попробовать блюда национальной кухни.
А увидеть средневековый Минск предлагают на Фестивале исторической реконструкции. Ориентир: суббота, полдень, зеленая площадка на проспекте Победителей между стелой и Дворцом спорта. Все выходные здесь будет зрелищно, а пока подготовка ристалища к конному турниру и рыцарским баталиям.
В программе 10 веков истории Минска, начиная с 1067 года, интерактив приветствуем. Можно пострелять из лука, арбалета, посмотреть быт.
Современные и исторические части города можно увидеть с высоты небоскреба, в том числе на обзорных площадках и панорамных лифтах или исследовать речные артерии не на лодке - в вагоне.
Трамвай не на суше - в воде. Это новый вид транспорта для отдыха и вдохновения городскими пейзажами, архитектурой Минска.
Праздничный маршрут выходного дня продумали в каждом районе Минска. Гостей ждут интерактивные площадки, квесты и музыкальные подарки. Ярким вечерним акцентом станет лазерное шоу и светомузыкальная феерия.
В 23:00 небо над Минском озарят фонтаны цветового шоу. Фейерверк в честь столицы Беларуси запустят в сквере Старостинская Слобода. Такое красочное признание станет завершением насыщенной программы, чтобы в воскресенье дать старт Минскому полумарафону и новому праздничному дню в любимом городе.
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