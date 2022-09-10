Народные гуляния, рыцарские турниры, блюда с национальным колоритом - Минск встречает 955-й день рождения

955 летописных лет. 955 лет истории нашего любимого города. Да, непростой, да, сложной. Но нашей истории. Истории столицы, которой предстояло возродиться. Которую в годы войны уничтожили, не оставив камня на камне. Минск выдержал и это испытание.

И потому в такой большой юбилей Минск вновь молодой и сильный. Просторный и комфортный. И сегодняшний день рождения белорусской столицы - это праздник не только тех, кто родился и живет в Минске. Это праздник для всех, кто живет в нашей стране. Для всех, кто любит Беларусь.

Размах праздничных площадок впечатляет. Это и исторические реконструкции, молодежные площадки, народные гулянья. Много творческих конкурсов, спорта, музыки. Многое на празднике впервые. Центральные мероприятия развернулись вдоль проспекта Победителей. Владислав Бондарь - о нашей разной и любимой столице.

С рыцарским оружием, правда, самодельным, из дерева, Илья Левонюк бегал еще ребенком. Игры становились взрослее, до компьютерных. А потом вместо мышки взялся за меч. И в 23 - нет, он пока еще не рыцарь, но уже сражается. Вот и на День города Минска из Бреста приехал на бой. Доспехи 15 века, хоть и, как сказали бы сегодня, "облегченка", но не в сравнении с обычной одеждой.





Рыцари верхом на лошадях. В средневековый Минск зрителей переносит настоящий турнир. Выдает разве что современная музыка. Как подчеркивают сами участники и организаторы, это не театральная постановка, потому в точности воссозданы костюмы, вся атрибутика и события.

От первого упоминания города в битве на Немиге, 10 веков столицы - в масштабной реконструкции "Мінск старажытны". Здесь и французские солдаты войны 1812 года в полном обмундировании и узнаваемых высоких шляпах...

Из натурального медведя, чтобы вы понимали! А почему она такая большая, потому что она несла устрашающий вид как бы на врага и защита кавалерии от рубящих ударов. Эдвард Курило, участник исторической реконструкции "Мiнск старажытны"





По соседству - военный лагерь времен Первой мировой. Учли при реконструкции и уникальные факты из биографии Минска. В Минск разных эпох на площадке вдоль проспекта Победителей погружались не только жители столицы, но и туристы.





Из Москвы. Прилетели мы без знания о том, что будет День города. Москва, кстати, совпадает с Днем города Минска. Красивые костюмы. Самые классные, такие антуражные и реально интересные люди собрались. Эдвард Курило, участник исторической реконструкции "Мiнск старажытны"





Минск помнит: церемония возложения цветов к стеле "Минск - город-герой"

И страницы из летописи Минска, на которых будто всегда закладка: самые трагические, самые героические. От первого дня Великой Отечественной, когда на улицы столицы обрушились немецкие бомбы, до дня освобождения 3 июля 1944-го. 100 тысяч узников минского гетто, из которых уцелели единицы. В День города подножье стелы "Минск - город-герой" в цветах и венках.

Мы можем праздновать эти праздники под таким мирным небом благодаря тем людям, которые отстояли свободу и независимость нашей страны. Мы возлагаем и отдаем дань памяти тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Эта традиция, которая передается из поколения в поколение. Я думаю, сколько будет жить наша Беларусь, а она будет вечна, столько эта традиция будет сохраняться. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси





Говорят, что молодежь - будущее. Но можно сказать, что молодежь - это и прошлое, и настоящее. Потому что, конечно, за кем останется история? Это за молодежью. И сегодня самое важное - сохранить ту историю и передавать ее дальше, дальше и дальше. Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ г. Минска





День танкиста: выставка военной техники

И еще одни герои войны - железные - на выставке в преддверии Дня танкиста в парке Победы. Военное оружие и полевая кухня, интерактивы, спортивные зоны, музыка… Весь парк Победы в День города Минска - большой молодежный оупен-эйр.

Факт А ведь именно жители, даже больше архитектуры или истории, создают облик города. Сегодня на набережной в парке Янки Купалы присвоили 13 наград "Минчанин года". Врачи, педагоги, правоохранители, ученые, строители, спортсмены.



Первая в суверенной Беларуси двукратная олимпийская чемпионка по гребле Екатерина Карстен стала почетным гражданином Минска.

Минск гастрономический: праздник в Верхнем городе. Гуляния с народным колоритом в Верхнем городе. Праздник тут пришелся по вкусу и гастрофестом белорусской кухни.

В исторической части Минска музыкальным настроением заряжали фольклорные коллективы и известные исполнители. А центральная музыкальная площадка - у Дворца спорта. Здесь целый день конкурсы и песни. Весь праздник пронизан отсылками к прошлому Минска, потому символично и название группы хедлайнеров - "Корни". А уже в 23:00 яркий финал - фейерверк.