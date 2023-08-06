"Рыцарский фест", богатство исторических мест, знаменитые племенные лошади - за всем стоят люди, которые сделали Мстиславль "Местом для жизни"

Бывая на всей территории Беларуси, работал 10 лет в России. Мстиславль - это такая точка. Место силы на самом деле. Этот огонь во мне зажегся, почему его не передать остальным. Из Минска, из Гродно едут на мастер-классы. Ко мне приходят люди в 35 и 40 лет, и те, кто только школу заканчивают. Сейчас все просто: уголь, железо кинул - 3 минуты - и все готово. Я работаю только вручную. Вожу с собой перевозной горн, показать, как это начиналось, как это все было.

Для хозяйств покупают, частники покупают для своих нужд, т. к. тракторам не доверяют - по старинке, любят лошадей. За этот год продали 10 голов, а еще планируем голов 25 продать. В прошлом году более 40 голов. Приезжают экскурсии, мы катаем на лошадях.

Портал в городе над Вихрой может перенести и во времена Советского Союза. Когда проводились соревнования тяжеловозов, мстиславские лошади были в числе лучших: до сих пор не побит рекорд знаменитого жеребца Рулета. Тогда он потянул груз весом больше 26 тонн.На конезаводе живут потомки рекордсмена, и это единственное хозяйство в стране, где разводят племенных русских тяжеловозов. Всего здесь 210 голов. Некоторые даже похожи на Бурушку из мультфильма про трех богатырей.В агроусадьбе "Духмяны сад" собраны частицы разных континентов, поэтому и каждый гость уникален.