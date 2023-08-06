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"Рыцарский фест", богатство исторических мест, знаменитые племенные лошади - за всем стоят люди, которые сделали Мстиславль "Местом для жизни"
На Мстиславщине уже все сельхозпредприятия приступили к обмолоту озимой пшеницы. Ежедневно работает около 60 комбайнов. Жатва определила и первого тысячника. Но главная ценность района - сфера культуры: ежегодно на "Рыцарский фест" съезжаются тысячи гостей. А благодаря расположению (около границы с Россией) с этого года страны выбрали новый вектор развития культурных брендов.
Елизавета Синяк освоила путешествия во времени и выяснила, кто выбирает "белорусское". Рубрика "Место для жизни".
Это место - эпицентр живописных видов и настоящая архитектурная жемчужина: буквально каждое здание - часть истории. Поэтому, чтобы отправиться в Средневековье, машина времени не нужна, можно приехать в один из древнейших городов Беларуси - Мстиславль.
Именно в начале августа в городе открывается портал в прошлое. Проводят рыцарские бои, сжигание замчища, турниры лучников и конкурсы средневековых блюд. Замковая гора - место проведения традиционных рыцарских фестивалей. Сохранили даже форму амфитеатра - новострой, стилизованный под крепость 12-го века, вмещает 3 тыс. человек.
"Старинное, все, очень интересно, захватывающе, интригующе, все под дерево. Очень красивые локации для фотографий", - делятся впечатлениями туристы.
Ради "Хлеба и зрелищ" приезжают тысячи гостей, а участвует свыше 40 клубов не только из Беларуси. Расположение Мстиславля, возле границы с Россией, позволяет продвигать культурные бренды Союзного государства.
Наталья Бискуп, начальник отдела культуры Мстиславского райисполкома:
В этом году мы нашли землячку нашу в Челябинской области г. Сим и пригласили для участия как официальную делегацию для подписания договора о культурном сотрудничестве.
Возможности белорусских мастеров можно увидеть наглядно. Сергей - коренной житель Мстиславля. Попробовал себя в кузнечном ремесле именно после рыцарского фестиваля. Первым изделием была кольчуга. И вот уже больше десятка лет в гардеробе этого колоритного умельца преимущественно стальные наряды.
Сергей Кудиков, член Белорусского союза мастеров народного творчества, кузнец:
Бывая на всей территории Беларуси, работал 10 лет в России. Мстиславль - это такая точка. Место силы на самом деле. Этот огонь во мне зажегся, почему его не передать остальным. Из Минска, из Гродно едут на мастер-классы. Ко мне приходят люди в 35 и 40 лет, и те, кто только школу заканчивают. Сейчас все просто: уголь, железо кинул - 3 минуты - и все готово. Я работаю только вручную. Вожу с собой перевозной горн, показать, как это начиналось, как это все было.
Портал в городе над Вихрой может перенести и во времена Советского Союза. Когда проводились соревнования тяжеловозов, мстиславские лошади были в числе лучших: до сих пор не побит рекорд знаменитого жеребца Рулета. Тогда он потянул груз весом больше 26 тонн.
На конезаводе живут потомки рекордсмена, и это единственное хозяйство в стране, где разводят племенных русских тяжеловозов. Всего здесь 210 голов. Некоторые даже похожи на Бурушку из мультфильма про трех богатырей.
Светлана Босянкова, бригадир селекционно-гибридного центра "Вихра":
Для хозяйств покупают, частники покупают для своих нужд, т. к. тракторам не доверяют - по старинке, любят лошадей. За этот год продали 10 голов, а еще планируем голов 25 продать. В прошлом году более 40 голов. Приезжают экскурсии, мы катаем на лошадях.
В агроусадьбе "Духмяны сад" собраны частицы разных континентов, поэтому и каждый гость уникален.
Итальянские ньокки, французский суп вишисуаз, испанский гаспачо или сыр "халлуми" с острова Кипр. Есть и белорусские драники. В обычной деревне Коробчино Мстиславского района устраивают целый гастрономический тур, а рецепты блюд собирала в поездках Татьяна Рыбакова.
Татьяна Рыбакова, хозяйка агроусадьбы:
К нам частенько заезжают россияне и обязательное условие, чтобы на столе были драники. Я китайцам готовила салатик, который во всех тифанях практически, из картофеля. Поверьте! Наша картошка оказалась для них вкуснее. Китайцы мне сказали: "Янда" тоже самое. Честно скажу, нимб не светился, но корону придерживала. Этим хочется делиться, этим хочется гордиться. Не обязательно ехать в Никосию и Лимасолл - все можно попробовать у себя на родине.
Еще на территории усадьбы растет несколько десятков сортов помидоров, мяты, клубники. Культивируют экстра-хоты - перцы, которые по шкале Сковилла - миллионники. В этом году будут новинки: соусы и пастила для любителей острых ощущений.
Татьяна Рыбакова:
Самый жгучий все-таки скорпион тринидата, это из моей коллекции. У меня один клиент сказал: "Таня, сделай мне так, чтобы лысинка вспотела!
Остро звучит и вопрос продовольственной безопасности всей страны. Несмотря на переменчивую погоду, белорусские хлеборобы используют каждую возможность. Все сельхозпредприятия Мстиславщины приступили к обмолоту озимой пшеницы. Ежедневно работает около 60 комбайнов. Жатва ведется одновременно со вторым укосом многолетних трав, посевом промежуточных культур и подготовкой участков под озимые.
"По рапсу тоже уже технологию вырабатываем полностью, сейчас уже нам поступили фосфорные и калийные удобрения, вносим их под вспашку", - рассказывает директор ОАО "Мушиноагро" Леонид Иванов.
Дмитрий Пимошенко, председатель Мстиславского райисполкома:
Выделили региону 14 зерноуборочных комбайнов. Четыре из них уже приступили к уборке зерновых. Ведется строительство шести силосно-сенажных траншей. Набирает обороты свиноводческий комплекс, начинали с выращивания молодняка, идут опоросы, прибавляется поголовье. Около 4,5 тысячи свиней, планируется дальнейшее увеличение.
Сами выращивают культуру, перерабатывает льнотресту, из машин поступает короткое и длинное волокно. У Мстиславского льнозавода свой прогноз, поэтому и показатели растут. Объем промышленной продукции к уровню прошлого года - 114 %, экспорт - 142 %. Основная часть заказов идет крупнейшему производителю льняных тканей в странах СНГ и Европы - Оршанскому льнокомбинату, и за рубеж - в Россию и Китай.
"Я работаю уже 15 лет на заводе. Сейчас стою сортировщицей короткого волокна. Люблю свою работу, - рассказывает сортировщица волокна ОАО "Мстиславльлен" Татьяна Желнова.
"Дружный, сплоченный коллектив, все один за одного стоят. Нормальная зарплата", - высказал свое мнение наладчик технологического оборудования ОАО "Мстиславльлен" Александр Кухарев.
Борис Хохлов, главный инженер ОАО "Мстиславльлен":
В этом году вложены большие деньги в капремонт - 105 тыс. р. Каждые годы по 40, по 70. Произведена замена стропильных барабанов, мяльные агрегаты и вальцы. Это по улучшению качества волокна, поэтому и пользуется большим спросом. Экспорт волокна произведен на сумму 371 тыс. р.
Швейная фабрика поставляет только на экспорт - кусочек России с белорусским сердцем. Больше 180 человек Мстиславского района работают на предприятии и это, в первую очередь, занятость населения. Из давальческого сырья шьют около 60 видов спецодежды. За месяц отгружают свыше 15 тыс. единиц. Трудятся в основном женщины. Все из разных профессий: продавцы, бухгалтеры, парикмахеры. Азам швейного мастерства на фабрике обучают.
"Начинают с легких операций: проводят обыкновенную прямую строчку, затем же сложнее и сложнее вплоть до втачивания воротник и рукавов", - о подробностях обучения рассказывает технолог Мстиславской швейной фабрики Галина Захаренко.
"В основном спецодежда идет для "Газпрома", медработников, техников, аэродромов", - подчеркивает директор Мстиславской швейной фабрики Владимир Петров.
"В этом году будет открыт класс для обучения школьников пошиву. А в течение следующего учебного года на базе Мстиславского колледжа мы планируем углубить подготовку специалистов и уже на профессиональной основе готовить швей", - о подготовке специалистов рассказал председатель Мстиславского райисполкома Дмитрий Пимошенко.
Создают новые рабочие места, уделяют внимание сельским учреждениям здравоохранения, перед учебным годом обновляют школы. Развивают условия для отдыха и спорта: открыли площадки для занятия футболом, хоккеем и воркаутом. И за всеми достижениями стоят люди, которые готовы сделать свою родину "Местом для жизни".
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