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Рыцарский городок развернулся у Дворца спорта в Минске

Больше локаций к зимним праздникам. Рыцарский городок развернулся у Дворца спорта. Ворота с башнями вроде входа. Они будут вести к стилизованной концертной площадке также в рыцарском стиле и торговым рядам, которые развернутся здесь к праздникам.

Место выбрано неслучайно- именно здесь зашумит самая большая рождественская ярмарка. Открытие 17 декабря. А хороводы уже можно водить вокруг новогодней елки.

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