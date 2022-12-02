Рыцарский городок развернулся у Дворца спорта в Минске

Больше локаций к зимним праздникам. Рыцарский городок развернулся у Дворца спорта. Ворота с башнями вроде входа. Они будут вести к стилизованной концертной площадке также в рыцарском стиле и торговым рядам, которые развернутся здесь к праздникам.



Место выбрано неслучайно- именно здесь зашумит самая большая рождественская ярмарка. Открытие 17 декабря. А хороводы уже можно водить вокруг новогодней елки.