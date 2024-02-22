Рыженков: Миссии наблюдателей СНГ и ШОС нацелены дать объективную оценку выборов в Беларуси

Миссии наблюдателей СНГ и Шанхайской организации сотрудничества нацелены дать объективную оценку выборов в Беларуси. Об этом заявил первый заместитель главы Администрации Президента. Максим Рыженков провел встречу со студентами Академии управления. Говорили о разоблачении фейков, ходе проведения досрочного голосования и важности его для страны. Максим Рыженков отметил, что сам неоднократно принимал участие в международном наблюдении за выборами. И в этой связи есть что рассказать и какие аналогии провести.

В последнее время мы много говорим о том, что есть определенные организации западного толка, которые сознательно коверкают отношение белорусов к избирательному процессу в своих интересах. Есть другие организации, которые действительно наблюдают за прозрачностью избирательного процесса, дают объективную оценку и выносят рекомендации. Как, например, ШОС, СНГ, которые уже прибыли в Беларусь. И, исходя из своего опыта работы за рубежом, могу заверить, что в западных странах выборы не всегда проходят прозрачно и демократично.