Ржавеют крышки на банках - что делать?

Наверное, каждая хозяйка сталкивалась с такой проблемой, как ржавеющие крышки банок, оставленных в подвале на зиму. Зачастую крышки банок, оставленных в подвале на зиму, начинают ржаветь. На вкус продуктов это не влияет, однако многие дачники все равно ищут решение этой проблемы. Простым лайфхаком, который поможет защитить крышки от ржавчины,поделилсясадовод Дмитрий Кастрицкий.





Из-за чего ржавеют крышки на банках?

Основная причина, по которой ржавеют крышки, - высокая влажность. Она крайне негативно сказывается на любых металлических изделиях.

"К сожалению, если банки с закатками хранятся в подвале, быстро убрать эту причину не получится. Конечно, можно позаботиться о вентиляции. Однако, если пока такой возможности нет, есть маленькая хитрость, которая убережет от такой проблемы, как ржавчина. Достаточно поместить каждую банку в отдельный одноразовый пакет. В таком случае крышка не заржавеет даже спустя длительное время", - поделился садовод.

Если же ржавчина появилась на внутренней стороне крышки, продукцию лучше не употреблять в пищу. Вероятнее всего, крышка была изготовлена из некачественных материалов.