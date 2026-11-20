Рынок недвижимости Беларуси можно характеризовать замедлением: количество сделок снижается уже два года, при этом цены продолжают плавно расти. Об этом сообщила начальник управления Национального кадастрового агентства Госкомимущества Беларуси Вероника Соловьева в "Актуальном интервью".

По ее данным, активность на рынке постепенно падает. "Рынок недвижимости сейчас можно характеризовать замедлением. Количество сделок снижается, причем планомерно, два года с первого квартала 2025 года. Чтобы сравнить это все на цифрах, можно отметить, что в третьем квартале 2026 года в среднем было зарегистрировано около 1,1 тыс. сделок ежемесячно. В 2025 году эта цифра достигала 1,3 тыс., а в 2024-м - 1,6 тыс. При этом на протяжении всех этих двух лет с нами тенденция плавного повышения цен. И несмотря на то, что эксперты начали прогнозировать еще при первом снижении активности стабилизацию, снижение цен, за два года мы этого пока не наблюдали", - отметила Вероника Соловьева.

Она привела свежие цифры по октябрю. "В октябре было зафиксировано 885 сделок с квартирами. И это был абсолютный минимум, мы преодолели психологическую отметку в 1 тыс. сделок. Однако сегодня перед интервью мы обновили статистику, и там уже зарегистрировано 990 сделок. Еще пару дней, и мы преодолеем тысячный рубеж. То есть количество сделок снизилось, но никаких сильных падений мы не наблюдаем. При этом рост цен продолжился в третьем квартале, и на вторичном рынке он был от 10 до 12 %, на первичном рынке - порядка 13 %", - сказала начальник управления.

Вероника Соловьева:

"Общий денежный оборот рынка в городе Минске составил 1 млрд 240 млн белорусских рублей, и это плюс 13 % к прошлому кварталу. То есть, несмотря на то, что количество сделок снижается, денежный оборот рынка растет. В областных центрах для сравнения денежный объем рынка составил более 500 млн белорусских рублей - это прирост в пределах 12-13 %".

Она также обратила внимание на количество предложений: "Рынок недвижимости такой же, как и все остальные рынки, и уровень цен определяется спросом и предложением. И сейчас мы фиксируем, что количество сделок снижается, цены продолжают рост, но достаточно плавно. Если посмотреть на объем предложений на рынке, то, по информации самой крупной площадки, где выставляются объявления, на начало года объем предложения был 6,8 тыс., а уже к концу года - 4,3 тыс. То есть объем предложений и выбор у покупателей тоже сокращается. В среднем на четыре предлагаемые квартиры в месяц совершается сделка с одной квартирой. На начало года соотношение было 6 к 1".

"То есть однозначно сказать, что количество сделок сокращается, а цены стабилизируются или начнут снижение, к сожалению, на текущий момент мы не можем. Нужно еще наблюдать, наверное, пару месяцев или полгода. В любом случае, даже чтобы цены стабилизировались, нужен достаточно большой временной лаг", - заключила она.

Таким образом, по оценке Вероники Соловьевой, рынок недвижимости Беларуси демонстрирует замедление активности при сохранении роста цен, и для выводов о возможной стабилизации потребуется еще некоторое время наблюдений.