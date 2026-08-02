С 1 августа многодетные семьи могут оформить матпомощь к школе

В Беларуси продолжается подготовка к новому учебному году. С 1 августа многодетные семьи могут оформить единовременную материальную помощь к школе. Выплата предоставляется на каждого ребенка-школьника.

Получить ее могут семьи, в которых воспитываются трое и более детей до 18 лет, независимо от уровня дохода. Размер выплаты рассчитывается исходя из бюджета прожиточного минимума. После его увеличения помощь на каждого ребенка-школьника составляет 159 рублей 11 копеек, что почти на 13 рублей больше, чем год назад.

Подать заявление можно в органы социальной защиты по месту жительства, а в Минске и некоторых районах Брестской, Витебской и Гродненской областей - по месту учебы ребенка.