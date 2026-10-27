С 1 ноября в Беларуси увеличатся пособия по уходу за пожилыми и инвалидами I группы

В Беларуси с 1 ноября вырастет бюджет прожиточного минимума. Пропорционально увеличится и ряд социальных выплат. Так, вырастет пособие по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом I группы. Размер выплат традиционно соизмерим с бюджетом прожиточного минимума.

При уходе за одним человеком сумма составит 535 рублей 70 копеек. Если человек заботится о двух и более нетрудоспособных гражданах, выплата увеличится до 642 рублей 84 копеек.

Новые размеры пособий будут действовать до 31 января 2027 года. Подать заявление можно в службу "Одно окно" местного исполкома или в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства человека, который нуждается в уходе.