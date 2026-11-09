С 1 января 2027 года практические занятия в автошколах будут фиксировать на видео

Практические занятия в автошколах Беларуси будут снимать на видео. Нововведение позволит контролировать качество подготовки будущих водителей, а также сделать оценку их навыков более объективной. Подобный подход - мировая практика.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"От качества подготовки курсанта зависит и его последующая водительская жизнь на дороге. С первой попытки курсанты сдают лишь в 30 % случаев. Как ни странно, с первой попытки теоретический экзамен сдают 70 %, 20 % отсеивается при сдаче испытаний уже на площадке, и, соответственно, еще часть курсантов отсеется при сдаче квалификационного экзамена по вождению в городских условиях".

Видеозаписи экзаменов и тематического контроля автошколы будут хранить на протяжении полугода, практических занятий - месяц. Новые требования начнут действовать с 1 января 2027 года.