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С 12 апреля в Беларуси будет дан старт добровольной акции "Лес! Дабро! Парадак!"
Добровольная кампания "Лес! Дабро! Парадак!" стартует в Беларуси 12 апреля. Об этом сообщил на пресс-конференции главный специалист управления лесного хозяйства Минлесхоза Александр Овсей, сообщает БЕЛТА.
Сейчас в Беларуси проходит акция "Дай лесу новае жыццё!", направленная на лесовосстановление после разгула прошлогодней июльской стихии. В продолжение этой акции уже 12 апреля стартует новая добровольная кампания "Лес! Дабро! Парадак!", которая в основном направлена на благоустройство белорусских лесов. Она завершится 1 мая - в Праздник труда. Примечательно, что обе акции этой весной проходят под эгидой Года благоустройства и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Основное внимание при проведении новой акции будет направлено на благоустройство и наведение порядка в лесном фонде, в первую очередь вокруг населенных пунктов, дачных кооперативов, вдоль дорог. Обратим также внимание на обустройство мест массового отдыха граждан и памятных объектов", - отметил Александр Овсей.
Чтобы принять участие в акциях, всем желающим заблаговременно необходимо связаться с интересующим лесхозом или лесничеством и заявить о своем желании. Лесохозяйственное учреждение отрасли обеспечит волонтеров всем необходимым инвентарем.
В целом по Республике Беларусь на настоящее время лес посажен уже на площади 13,5 тыс. га и проведено дополнение ранее созданных лесных насаждений на площади более 6 тыс. га.