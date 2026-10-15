С 15 октября оформить ДТП можно через специальное веб-приложение

Оформить ДТП теперь можно через смартфон. С 15 октября дня в Беларуси доступно веб-приложение, в котором можно заполнить протокол онлайн. Его не нужно скачивать, просто пройти ссылке, которая размещена на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию, и ввести все необходимые данные.

Система сама проверяет права и полисы через базу. Если что-то не сходится, предложат вызвать ГАИ.

Чтобы заполнить электронное извещение, у обоих водителей должны быть номера белорусских операторов мобильной связи. Хотя бы у одного должна быть камера, чтобы сфотографировать повреждения и место аварии, доступ к интернету и геолокации.

Оформить можно только ДТП с авто, зарегистрированными в Беларуси и не снятыми с учета. Дата заполнения должна соответствовать дате аварии. После приложение выдаст номер, с которым можно обратиться к страховщику.

За дополнительными консультациями можно обратиться в кол-центр по короткому номеру 140.