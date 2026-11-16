С 16 ноября ГАИ ужесточает контроль за коммерческими перевозчиками

В Беларуси проходят масштабные проверки коммерческого транспорта. С 16 ноября ГАИ ужесточает контроль за перевозчиками.

Рейдовые мероприятия пройдут совместно с представителями транспортной инспекции, главная задача - обеспечить безопасность движения.

Андрей Гаркуша, первый заместитель начальника ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"В случае выявления нарушений установленного порядка труда и отдыха, а также эксплуатации транспорта, задействованного в перевозках, к водителям и руководителям транспортных организаций- будут применяться самые строгие меры реагирования. Усталость, переутомление и снижение концентрации внимания за рулем значительно увеличивают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, которые приводят к трагическим последствиям".

За последние дни в Беларуси произошло несколько серьезных ДТП с участием перевозчиков. Госавтоинспекция призывает к дисциплине и неукоснительному соблюдению правил.