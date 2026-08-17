С 17 августа ГАИ начинают проверку безопасности грузовых перевозок

Грузоперевозки - под контролем ГАИ. С 17 августа на протяжении недели автоинспекторы будут досматривать крупногабаритный транспорт.

Акцент будет сделан на том, как водители перевозят груз, закреплен ли он должным образом, а также что везут и есть ли допуск к движению, т. е. наличие техосмотра на машину. Особое внимание будет уделено профилактике нарушений, которые водители совершают при перевозке сельскохозяйственной продукции.

Андрей Гаркуша, вриод начальника главного управления ГАИ МВД Республики Беларусь:

"С 17 по 24 августа Госавтоинспекция проведет республиканское профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности грузовых перевозок. Особое внимание будет уделено профилактике нарушений, совершаемых водителями при перевозке сыпучих грузов, а также сельскохозяйственной продукции".

Как сообщили в МВД, при выявлении нарушений при грузоперевозках должностные лица будут привлекаться к административной ответственности.