С 17 августа ГАИ начинают проверку безопасности грузовых перевозок
Грузоперевозки - под контролем ГАИ. С 17 августа на протяжении недели автоинспекторы будут досматривать крупногабаритный транспорт.
Акцент будет сделан на том, как водители перевозят груз, закреплен ли он должным образом, а также что везут и есть ли допуск к движению, т. е. наличие техосмотра на машину. Особое внимание будет уделено профилактике нарушений, которые водители совершают при перевозке сельскохозяйственной продукции.
Андрей Гаркуша, вриод начальника главного управления ГАИ МВД Республики Беларусь:
"С 17 по 24 августа Госавтоинспекция проведет республиканское профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности грузовых перевозок. Особое внимание будет уделено профилактике нарушений, совершаемых водителями при перевозке сыпучих грузов, а также сельскохозяйственной продукции".
Как сообщили в МВД, при выявлении нарушений при грузоперевозках должностные лица будут привлекаться к административной ответственности.