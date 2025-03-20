С 20 марта иностранные граждане могут въезжать в Беларусь по электронной визе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

Данная возможность предусмотрена постановлением правительства от 16 декабря 2024 № 953, вносящим изменения в визовые правила Республики Беларусь.

Такая опция доступна владельцам обычных паспортов 67 государств, в том числе США, Канады, государств ЕС, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Великобритании и других стран.

Электронные визы являются однократными и индивидуальными и выдаются на срок не более 30 суток. В зависимости от цели поездки предусмотрены следующие категории электронных виз: деловая поездка; участие в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях и стажировках; частные дела; туризм.

Электронные визы выдаются в автоматическом режиме без необходимости посещения белорусских загранучреждений и предоставления документов визовой поддержки.

Консульский сбор за выдачу электронной визы не отличается от сбора за визу, вклеиваемую в паспорт. Кроме консульского сбора необходимо также оплатить сервисный сбор в размере 6 евро. Для получения такой визы иностранцу достаточно будет создать личный кабинет на сайте "E-Паслуга" (https://e-pasluga.by/home.html) (в том числе через мобильное приложение "Е-Паслуга") и подать визовую заявку, выбрав соответствующую услугу: код услуги 3.04.01, название услуги "Выдача электронных виз". Визовая заявка рассматривается в течение семи календарных дней.

При въезде в Беларусь и во время пребывания в стране иностранец по требованию компетентных органов обязан предъявлять экземпляр электронной визы в электронном виде или на бумажном носителе.

Въезд на территорию Республики Беларусь по электронной визе возможен через все международные пункты пропуска (автодорожные, железнодорожные, Национальный аэропорт Минск, аэропорты Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева).

В МИД обратили внимание: все введенные ранее безвизовые режимы сохраняют свое действие.

В списке государств, граждане которых могут получить электронную визу:

Австралия; Австрия; Андорра; Антигуа и Барбуда; Барбадос; Бахрейн;

Бельгия; Болгария; Боливия;

Босния и Герцеговина; Вануату;

Ватикан; Великобритания;

Венгрия; Германия; Греция;

Дания; Доминика; Индонезия;

Ирландия; Исландия; Испания;

Италия; Канада; Кипр; Колумбия;

Корея; Кувейт; Латвия *; Литва;

Лихтенштейн; Люксембург;

Малайзия; Мальта; Мексика;

Микронезия; Монако;

Нидерланды; Новая Зеландия;

Норвегия; Оман; Панама; Парагвай;

Перу; Польша; Португалия; Румыния; Сальвадор; Сан-Марино;

Саудовская Аравия; Северная Македония;

Сейшельские Острова;

Сент-Винсент и Гренадины;

Сингапур; Словакия; Словения;

США; Уругвай; Финляндия;

Франция; Хорватия; Чехия;

Чили; Швейцария; Швеция;

Эстония **; Япония.

(* В том числе неграждане Латвии.

** В том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонии).

Оплата за рассмотрение визовой заявки производится банковскими картами платежных систем Visa International или Masterсard Worldwide.

Консульский сбор составляет:

35 евро - для граждан Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии, а также лиц без гражданства, проживающих в Эстонии, и неграждан Латвии;

60 евро - для граждан иных государств;

0 евро (бесплатно) - для граждан Японии;

0 евро (бесплатно) - для не достигших 12-летнего возраста граждан Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии;

0 евро (бесплатно) - для не достигших 14-летнего возраста граждан иных государств, неграждан Латвии и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Эстонии.