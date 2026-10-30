С 30 октября "Белавиа" возобновляет рейсы из Минска в аэропорт Жуковский

30 октября возобновляется регулярное авиасообщение из Минска в аэропорт Жуковский. Вылет запланирован на 13:15.

В Жуковский будет летать самолет Embraer на 107 пассажирских мест. Все билеты проданы, так что можно утверждать, что маршрут востребован и ожидаем.

В этот аэропорт Московской области белорусы не летали в регулярном сообщении 6 лет, хотя история Жуковского началась с полета именно "Белавии" в 2016 году.

В 2020-м из-за пандемии коронавируса многие перелеты были поставлены на паузу, а теперь возобновляются полеты в это направление, хотя Москва находится в топе белорусской полетной программы. Белорусы летают во все аэропорты ежедневно - это и Шереметьево, и Внуково, и Домодедово.

Сейчас появился плюс один рейс каждый день в аэропорт Жуковский. Время вылета комфортное - это в 13:15 из Минска в Москву. Обратно рейс уже в белорусскую столицу вернется в 15:35. Время в пути - примерно 1,5 часа.

Пассажиры уже регистрируются на рейс. Конечно, первого в этот день чествовали.

"Очень рада, что летим туда, потому что на первом рейсе так приятно нас встретили - пряничками угостили. Все быстренько так, поэтому замечательный рейс", - отметила пассажир.

"Мне сейчас очень удобно, потому что мне надо будет на юг города попасть. В Домодедово были ранние вылеты, а этот прямо удобный", - поделился пассажир.

Нужно сказать, что аэропорт в Жуковский достаточно компактный, говорят, что от входа в него до входа в самолет понадобится не более чем 300 шагов. Значит, минимум времени займет, например, оформление багажа и регистрация на рейс, поэтому это направление будет востребовано у бизнеса - можно быстро добраться до Москвы.

От аэропорта до центра российской столицы нет ни одного светофора до кольцевой, логистика удобная и комфортная. Также этот аэропорт интересен и жителям Владимирской и Рязанской областей и всего Подмосковья.

"Белавиа" переходит на зимнее расписание - в полетной программе 15 стран и 27 аэропортов.