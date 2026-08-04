С 5 августа в Беларуси подорожает бензин

Белнефтехим сообщает об изменении максимальных розничных цен на топливо. В среду, 5 августа, бензин подорожает на одну копейку. 92-й будет стоить 2,60 за литр, 95-й - 2,70, 98-й - 2 рубля 92 копейки, дизельное топливо - 2,70.

В предыдущий раз такое же повышение было 8 июля, а также 24 июня. Концерн, как правило, увеличивает максимальные цены из-за роста стоимости нефти на мировом рынке (это отражается на себестоимости топлива). Кроме того, небольшие повышения - это еще и компенсация логистических издержек.

Ситуация на белорусских заправках остается спокойной. Очередей и ажиотажа на АЗС не наблюдается, в том числе и после введения лимитов продаж топлива в ряде российских регионов.