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С 7 по 14 октября Беларусь по безвизу посетили более 4,5 тыс. европейцев

Больше 4,5 тыс. европейцев посетили Беларусь, пользуясь безвизом. Это статистика Госпогранкомитета за неделю (с 7 по 14 октября).

Иностранцы, что побывали в Беларуси, - жители 38 европейских государств.

Всего же с 2022 года, т.е. с момента действия безвиза, число гостей из Европы стремительно приближается к миллиону.

Пока это 980,5 тыс. человек. Большая часть из Литвы (больше 560 тыс)., еще около 300 тыс. из Латвии, и почти 100 тыс. из Польши.

В июле 2024 года наш Президент поддержал предложение белорусского МИД и иных госорганов об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси дополнительно для граждан 35 европейских государств.

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