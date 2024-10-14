С 7 по 14 октября Беларусь по безвизу посетили более 4,5 тыс. европейцев

Больше 4,5 тыс. европейцев посетили Беларусь, пользуясь безвизом. Это статистика Госпогранкомитета за неделю (с 7 по 14 октября).

Иностранцы, что побывали в Беларуси, - жители 38 европейских государств.

Всего же с 2022 года, т.е. с момента действия безвиза, число гостей из Европы стремительно приближается к миллиону.

Пока это 980,5 тыс. человек. Большая часть из Литвы (больше 560 тыс)., еще около 300 тыс. из Латвии, и почти 100 тыс. из Польши.