3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
С 7 по 14 октября Беларусь по безвизу посетили более 4,5 тыс. европейцев
Больше 4,5 тыс. европейцев посетили Беларусь, пользуясь безвизом. Это статистика Госпогранкомитета за неделю (с 7 по 14 октября).
Иностранцы, что побывали в Беларуси, - жители 38 европейских государств.
Всего же с 2022 года, т.е. с момента действия безвиза, число гостей из Европы стремительно приближается к миллиону.
Пока это 980,5 тыс. человек. Большая часть из Литвы (больше 560 тыс)., еще около 300 тыс. из Латвии, и почти 100 тыс. из Польши.
В июле 2024 года наш Президент поддержал предложение белорусского МИД и иных госорганов об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси дополнительно для граждан 35 европейских государств.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все