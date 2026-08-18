С божьей помощью идем и молимся: сотни паломников участвуют во Всебелорусском крестном ходе

Краткий пересказ от ИИ

В Беларуси 18 августа после торжественной литургии в Свято-Успенском Жировичском монастыре начался V Всебелорусский крестный ход. За 9 дней верующим предстоит преодолеть около 250 км пути через 4 епархии.

Первой точкой прибытия стала деревня Большие Шиловичи

Несмотря на погоду, сотни паломников с молитвами и песнями преодолевали начальные километры. Первой точкой прибытия стала деревня Большие Шиловичи. Паломники посетили местный храм Казанской иконы Божией Матери. Верующих объединил молебен и минуты живого общения.

Маршрут Всебелорусского крестного хода будет проходить по деревням и агрогородкам Слонимского района. Завтра крестоходцы перейдут из Гродненской области в Брестскую. В маршруте Всебелорусского крестного хода 16 населенных пунктов. Присоединиться к шествию можно на любом отрезке пути.