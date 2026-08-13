С графикой, QR-кодами и 3D-моделями: как в Беларуси печатают школьные учебники

Краткий пересказ от ИИ

Школьная пора не за горами. Подготовка к ней идет активно как у родителей, так и в системе образования.

К 1 сентября в Беларуси переизданы 27 учебников и пособий. Новинкой станет руководство по основам безопасности жизнедеятельности.

Первые учебники в республике создавались на серой, тонкой и шершавой бумаге, имели мелкий шрифт и быстро рвались. Иллюстраций было немного, а о наличии графики или QR-кода и вовсе не знали.

Современное учебное пособие для школьников содержит схемы, таблицы, яркие картинки, а еще оно наполнено содержательными и яркими деталями о Беларуси.

Полиграфкомбинат имени Якуба Коласа закрывает основной объем школьного книгоиздания страны. В 2026 году требования к производству стали строже: от специальной офсетной бумаги, которая снижает нагрузку на зрение, до легкого интегрального переплета, чтобы учебник не был непосильной ношей. Изменилось и само содержание: в новых учебниках, например, по истории Беларуси в контексте всемирной истории для 11-х классов появилось больше наглядной инфографики, есть QR-коды для перехода на видеоматериалы, а также 3D-модели.

Валентина Мисюра, мастер печатного цеха ОАО "Полиграфкомбинат имени Якуба Коласа": "Технологический процесс печатания книги начинается с подготовки материалов. Для печатной машины это в первую очередь бумага. Бумага флатуется, режется на нужный формат, подается на печатную машину. Что касается качества печати, то должно быть совмещение красок, соответствие плотности печатания, не должно быть липких печатных элементов".

Для родителей вопрос стоимости школьных книг традиционно находится на государственном контроле. Так, для учащихся 1-11 классов она составляет 22,50 белорусских рублей. Для школьников из многодетных семей - 11 рублей 25 копеек, для дошкольников - 9 рублей.

Почти 2 млн экземпляров учебников уже направлены в школьные библиотеки по всей республике.