С июля вводится минимальная сумма налога на профдоход

С 1 июля в Беларуси меняются правила уплаты налога на профдоход. Вводится минимальный ежемесячный порог. Мера направлена на борьбу с псевдозанятыми в экономике.

Напомним, плательщиками этого налогового режима могут быть лишь те, кто не привлекает наемных сотрудников, не имеет работодателя и соответствует перечню видов деятельности, который утвержден Совмином.

Налог на профессиональный доход заработал в Беларуси в 2023 году. Его тогда предложили физлицам, которые делают свой небольшой бизнес, не регистрируя ИП. Для самозанятых все максимально автоматизировано, никаких сложных расчетов и посещений налоговой. Главный рабочий инструмент - одноименное приложение. Что может быть проще? Скачал приложение, внес данные, сформировал чек и работаешь себе легально.

К слову, такая простота подкупила многих. Сегодня специальным режимом пользуется уже более 250 тыс. человек. Но, как оказалось, не все подходят к делу дисциплинированно и добросовестно. Чтобы упорядочить налоговую нагрузку, МНС вводит минимальный порог.

Андрей Ковалевский, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси:

"Практика работы налоговых органов показывает, что физические лица в ряде случаев либо не формируют чеки в приложении "Налог на профессиональный доход", либо скрывают свою выручку, уплачивая минимальные суммы налога, но при этом пользуясь всеми госсубсидиями. В этих целях и введена минимальная фиксированная сумма платежа. Такие примеры есть, на сегодняшний день существует такой налог, как единый налог с физлиц, который тоже предусматривает фиксированные суммы платежа".

Как это будет работать на практике, разберемся на примере? Допустим, за месяц плательщик сформировал чеки на общую сумму 350 рублей. Стандартный налог с этого дохода составляет 10 %, то есть 35 рублей. Но поскольку эта цифра меньше установленного порога, налоговый орган автоматически доначислит разницу. Сами же базовые ставки остаются неизменными.

Андрей Ковалевский, начальник главного управления министерства по налогам и сборам Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6bf8faa-90db-43b6-b5bc-6dd2854accda/conversions/d0a9df7a-e9a6-4535-a0bd-1f97d004e6c0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6bf8faa-90db-43b6-b5bc-6dd2854accda/conversions/d0a9df7a-e9a6-4535-a0bd-1f97d004e6c0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6bf8faa-90db-43b6-b5bc-6dd2854accda/conversions/d0a9df7a-e9a6-4535-a0bd-1f97d004e6c0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6bf8faa-90db-43b6-b5bc-6dd2854accda/conversions/d0a9df7a-e9a6-4535-a0bd-1f97d004e6c0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Ковалевский, начальник главного управления министерства по налогам и сборам Беларуси:

"Основная ставка налога на профессиональный доход составляет 10 %. Она применяется при работе с гражданами либо с иностранными организациями, а также с белорусскими организациями, но в пределах дохода 60 тыс. И только если доход от белорусской организации превышает 60 тыс., то ставка применяется в размере 20 %. Поскольку ставки налога на профессиональный доход включают в себя отчисление непосредственно налогового платежа в бюджет и отчисление в соцстрах, то для тех граждан, которые являются получателями пенсии, ставка налога уменьшается. Вместо 10 % - 4 %, вместо 20 % - 8 %. При введении минимального налогового платежа в размере 45 рублей для тех граждан, которые являются получателями пенсии, ставка налога будет составлять не 45, а 18 белорусских рублей. Если физическое лицо не осуществляет деятельность в течение месяца, то у него есть вариант прекратить регистрацию в качестве плательщика налога на профессиональный доход и через месяц повторно зарегистрироваться. Наверное, этот вариант удобен тем, кто осуществляет услуги репетитора, поскольку летом, как правило, это уже не сезон для такой деятельности".

Одновременно усиливаются и требования к налоговой дисциплине. Три подряд просрочки по уплате налога - автоматическое исключение из плательщиков с запретом возврата на полгода. Если сформировать чеки не вовремя, будет применяться повышенная ставка налога в 20 %.