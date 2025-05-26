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С начала 2025 года в населенных пунктах Минской области отремонтировали более 212 тыс. кв.м дорог

С начала 2025 года в населенных пунктах Минской области отремонтировали более 212 тыс. кв.м дорог

Более 212 тыс. кв.м дорог отремонтировали в населенных пунктах Минской области. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГО "ЖКХ Минской области".

За истекший период Года благоустройства предприятия ЖКХ Минской области более 212 тыс. кв.м дорог отремонтировали в населенных пунктах, на 12,5 тыс. кв.м дорог выполнен ямочный ремонт.

"Продолжаются работы по обновлению жилфонда. Введено в эксплуатацию после капитального ремонта 18 жилых домов общей площадью 30,1 тыс. кв.м. Также произведена замена 10 единиц лифтового оборудования. Благоустройство выполнено на 11 придомовых территориях", - рассказали в гособъединении.

Идет работа по модернизации уличного освещения - почти 1,9 тыс. светильников на улицах населенных пунктов заменены на светодиодные.

ЖКХремонтдорога