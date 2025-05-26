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С начала 2025 года в населенных пунктах Минской области отремонтировали более 212 тыс. кв.м дорог
С начала 2025 года в населенных пунктах Минской области отремонтировали более 212 тыс. кв.м дорогnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5d33465-a056-4d34-b9e5-885b8eab5cfa/conversions/cd1057ba-056d-42f3-8dce-4ef79227ac4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5d33465-a056-4d34-b9e5-885b8eab5cfa/conversions/cd1057ba-056d-42f3-8dce-4ef79227ac4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5d33465-a056-4d34-b9e5-885b8eab5cfa/conversions/cd1057ba-056d-42f3-8dce-4ef79227ac4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5d33465-a056-4d34-b9e5-885b8eab5cfa/conversions/cd1057ba-056d-42f3-8dce-4ef79227ac4d-xl-___webp_1920.webp 1920w
Более 212 тыс. кв.м дорог отремонтировали в населенных пунктах Минской области. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГО "ЖКХ Минской области".
За истекший период Года благоустройства предприятия ЖКХ Минской области более 212 тыс. кв.м дорог отремонтировали в населенных пунктах, на 12,5 тыс. кв.м дорог выполнен ямочный ремонт.
"Продолжаются работы по обновлению жилфонда. Введено в эксплуатацию после капитального ремонта 18 жилых домов общей площадью 30,1 тыс. кв.м. Также произведена замена 10 единиц лифтового оборудования. Благоустройство выполнено на 11 придомовых территориях", - рассказали в гособъединении.
Идет работа по модернизации уличного освещения - почти 1,9 тыс. светильников на улицах населенных пунктов заменены на светодиодные.