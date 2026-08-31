С начала 2026 года Беларусь по безвизу посетили более 160 тыс. иностранцев

Беларусь неизменно транслирует принципы миролюбия и гостеприимства. Яркий пример - безвизовый порядок въезда. Закономерный результат - рост туристического интереса к белорусскому направлению.

Только с начала 2026 года возможностью посетить Беларусь без визы воспользовалось более 160 тыс. иностранцев. В период летних каникул и отпусков активность путешественников повысилась. Наибольший ажиотаж фиксируют ближе к выходным. В Беларусь едут, чтобы навестить родственников, комфортно отдохнуть. Для этого есть все условия.

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда:

"Для получения информации о правилах пересечения границы в условиях безвизового въезда на официальном интернет-портала Госпогранкомитета создан официальный ресурс. Посетив его, граждане стран, входящих в 38 государств из Европы, имеют право получить информацию о правилах, документах и времени нахождения в Республике Беларусь".

Белорусским безвизом с начала его действия воспользовались почти 1,5 млн европейцев. Большинство гостей приезжает из соседних государств: Польши, Литвы и Латвии.