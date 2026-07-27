С начала 2026 года Беларусь посетили свыше 132 тыс. иностранцев

Свыше 130 тыс. иностранцев без виз посетили Беларусь с начала 2026 года. Как информирует Госпогранкомитет Беларуси, с 1 января текущего года в Беларусь приехали иностранные граждан из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников прибыли из Литвы, Латвии и Польши.

1 390 729 - именно столько европейцев побывали в Беларуси с апреля 2022 года, когда только вступил в силу безвизовый режим. Согласно статистике Госпогранкомитета, особенно симпатична белорусская земля литовцам. Чаще всего и больше всего туристов именно из этой прибалтийской страны.

Напомним, что Президентом Беларуси Александром Лукашенко принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно. Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета.

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