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С начала года в Беларуси зафиксировано более 6 тыс. случаев укусов клещей
С января по май 2025 года в Беларуси зарегистрировано 6 128 обращений за медицинской помощью из-за укусов клещей. Об этом сообщили в Минздраве. Больше всего случаев зафиксировано в Гродненской области и Минске.
Из-за сухой зимы и наступления раннего тепла клещи активизировались еще в марте. При этом пик активности, как отмечают специалисты, традиционно приходится на май-июнь.
Клещи являются возбудителями серьезных заболеваний. Например, клещевой энцефалит можно предотвратить с помощью вакцинации, это наиболее эффективный метод профилактики. В прививочных кабинетах организаций здравоохранения для этого есть все необходимое - вакцины как для детей, так и для взрослых. Но лучше прививаться заранее, советуют медики.
"Первая доза вакцины вводится до начала сезона активности клещей. Дальше повторяется спустя месяц. Следующая доза вводится через год. Дальнейшая ревакцинация проводится каждые 3-5 лет в зависимости от используемой вакцины. В нашей стране расширен перечень лиц, которые прививаются по показаниям против клещевого энцефалита. В этот перечень сейчас вошли военнослужащие, которые несут службу в лесистой местности, также студенты и учащиеся, выезжающие в эндемичные районы", - объяснила заведующая лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Ольга Климович.
Всего в прошлом году за медицинской помощью из-за укусов клещей в учреждения здравоохранения Беларуси обратились более 25 тыс. человек. Большинство из них пострадали при посещении лесов и на дачных участках.
Жертвами клещей становятся не только люди, но и домашние животные. Укус кровососущего паразита может привести к тяжелому заболеванию любимого питомца и даже к летальному исходу, поэтому очень важно на дачных участках скашивать траву и делать это регулярно.