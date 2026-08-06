С начала купального сезона в Беларуси погиб 101 человек, из них - 9 детей

Краткий пересказ от ИИ

С приходом аномальной жары водолазно-спасательная служба переведена на усиленный вариант. Спасатели постоянно находятся в местах массового пребывания людей. Как изменилась работа в жару спасателей-водолазов, как проходит дежурство и много ли вызовов, - рассказал водолазный специалист центра водолазно-спасательной службы РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси Евгений Микульский.

"Нынешняя обстановка осложнена тем, что люди начинают посещать необорудованные пляжи - так называемые дикие. Чтобы предотвратить трагедии, спасатели выставляют там посты на лодках и постоянно мониторят ситуацию с помощью беспилотных летательных аппаратов. БПЛА сейчас - большие помощники. На них есть возможность размещения дополнительного звукового оборудования. В большинстве случаев этого достаточно. То есть подлететь где-то в диких местах, опуститься ниже, предупредить людей и проинформировать. На некоторых это влияет. Однако в некоторых случаях, пока не прибудешь туда лично на плавательном средстве, отдыхающие не реагируют. Иногда людей приходится буквально извлекать из воды, дабы сберечь их жизни", - подчеркнул спасатель.

Самые частые причины трагедии на воде

Также Евгений Микульский напомнил о самых частых причинах трагедии на воде.

"Первое: всегда необходимо выбирать специально оборудованное место для пляжа. Спасатели заранее перед купальным сезоном его подготовят, осмотрят, выставят безопасные глубины и разметят так называемые буйки. Для детишек оборудованы "лягушатники", мелкие зоны для безопасного купания. Чтобы люди постоянно находились под присмотром и спасатели могли им помочь", - рассказал специалист.

Второе: любой водоем - это объект повышенного риска, напомнил спасатель. И нахождение на нем в алкогольном опьянении, конечно, недопустимо. "Ну и третье - это беспечность родителей. Нужно всегда большое внимание этому уделять, знать, где находится ваш ребенок. Не сводить с него глаз. То есть у нас даже есть такая поговорка, там, за минуту до трагедии. Достаточно отвлечься на секунды, и как итог - печальный исход", - отметил Евгений Микульский.

С начала купального сезона уже погиб 101 человек, из них, к сожалению, - 9 детей - это много, констатировал спасатель.