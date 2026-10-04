С начала лета в лесах Беларуси заблудились 266 человек

Сезон тихой охоты в Беларуси в самом разгаре. С начала лета в природных экосистемах заблудились 266 человек, из них 13 детей. За сутки у спасателей насчитывается до 5 выездов. Ключевой фактор поисковых действий - время.

Только сотрудникам МЧС Брестчины в 2026 году в 12 случаях приходилось выезжать на сигналы о пропавших, из них один ребенок. В работе используют в том числе беспилотники с тепловизорами и технику повышенной проходимости.

Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС Беларуси:

"Надевайте яркую непромокаемую одежду, плотно скрывающую открытые участки тела, выбирайте удобную прочную обувь, возьмите с собой самое необходимое: воду, запас еды, лекарства. Также пригодятся нож, спички, фонарик, свисток. Обращайте пристальное внимание на погодные условия, в пасмурную погоду поход лучше отменить".

Для координации поисков и контроля ситуации создают специальную сетку, которая накладывается на карту местности - это сектор, в котором задействованы десятки спасателей. Параллельно ведется визуальный поиск посредством беспилотников и авиации. Обязательно проводится профилактическая работа с населением.