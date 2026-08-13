С народными песнями и классикой: в годовщину смерти Якуба Коласа звучали строки из его произведений

13 августа в Беларуси вспоминают выдающегося песняра Якуба Коласа. Ровно 70 лет назад он ушел из жизни в своем рабочем кабинете, не дописав письмо другу.

Память автора почтили на Военном кладбище. Родные и поклонники творчества возложили к монументу цветы, а после в литературном музее состоялась программа по всемирно известным произведениям Коласа. Также прозвучали строки, которые классик напевал в кругу родных.

Екатерина Огородникова, лектор-музыковед Белорусской государственной филармонии: "По просьбе музея мы подготовили концертную программу из произведений, которые звучали в семье Якуба Коласа. Это и народные песни, это и всемирно известная классика, оперные арии, романсы, неаполитанские песни в том числе. Конечно же, в поэтической белорусской среде звучали произведения белорусских авторов - поэтов и композиторов".

Константин Цыбульский, член Союза писателей Беларуси: "Я стал студентом филфака БГУ. И когда начал перечитывать "Новую землю", "На ростанях", "Сымона-музыку", я плакал. Я вспоминал детство, юность - это то время, которое было ярким, самобытным, колоритным".

В день памяти поэта в литературно-мемориальном музее представили и посмертную маску автора. Гипсовый портрет изготовил скульптор Заир Азгур, старый друг Коласа.